ERC apela al votante de los 'comuns' al asumir que la cúpula rechazará un referéndum unilateral

Rufián pide que los ayuntamientos se comprometan por escrito a abrir colegios electorales

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha interpelado al votante de los 'comuns' para que apoye la posibilidad de celebrar un referéndum unilateral al dar por hecho que la cúpula de la confluencia de izquierdas se opondrá a ello.

"No se sumarán a un referéndum unilateral. Y estoy convencido de que el votante de los 'comuns' irá a votar sin tener ni idea de lo que piensa su cúpula. Me imagino a un líder diciendo una cosa y otro líder otra", ha sostenido en una entrevista de Europa Press.

Según Rufián, no ha escuchado a nadie de Podemos o SíQueEsPot apoyar "de forma inequívoca" un referéndum sin acuerdo con el Estado, y ha asegurado que entiende todo lo que dicen sus líderes, como Ada Colau, Xavier Domènech y Lluís Rabell, menos cuando hablan del referéndum.

En su opinión, es imprescindible el apoyo del votante de los 'comuns' porque de la cúpula no esperan "nada", y ha defendido que el eje del proceso soberanista se ha simplificado y va de ser demócrata o no.

"El referéndum no pide independentistas. Esto interpela a todo el mundo que sea demócrata, y especialmente a los republicanos que votaron a una opción política que les dijo que todo cambiaría y volvió a ganar Mariano Rajoy", ha recalcado.

Para el dirigente republicano, la principal amenaza real que tiene el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es el proceso de autodeterminación de Cataluña y no Podemos: "No es una amenaza hacer ver que puedes hacer una moción de censura cuando no la puedes hacer, que puedes ser presidente del Congreso cuando no lo puedes ser, ni regalar un 'Juego de Tronos' al Rey".

"Pedimos reciprocidad. Nosotros les ayudaremos a cambiar su país, pero que nos ayuden a ganar el nuestro", ha planteado Rufián, tras dejar claro que no esperarán a tener el apoyo de los 'comuns' para tirar adelante el referéndum.

También les ha pedido claridad al considerar un oxímoron que el nuevo partido que quieren construir apueste por una república catalana "dentro de una monarquía española".

"Respetamos quien tenga un proyecto español, pero no es tan bueno que no se diga. Para ser federalista, debes tener a alguien al otro lado que quiera federarse contigo", ha subrayado.

ALIANZA PDeCAT-ERC

Tras defender que existe una sólida alianza entre PDeCAT y ERC, pese a las diferencias que puedan haber, ha reiterado su propuesta de que JxSí suscriba en bloque la convocatoria del referéndum y hacer así "un Junts por el Referéndum".

También ha propuesto que los ayuntamientos asuman un compromiso por escrito para abrir los colegios electorales el día del referéndum: "Quien abre los colegios electorales es Oriol Junqueras con una llave ayuntamiento por ayuntamiento. Serán los ayuntamientos".

MANRESA

Para Rufián, ERC siempre ha dado "la cara" ante cualquier cuestión, lo que no ve en todos los partidos, y además de desvincular a los republicanos de la grabación al coordinador de Organización del PDeCAT, David Bonvehí, lo ha tachado de anécdota en el marco del referéndum.

Además de asegurar que sería un "orgullo" ser inhabilitado si es por poner urnas, ha considerado importante que la palabra 'república' aparezca en la pregunta del referéndum por los valores que representa el republicanismo y que defiende ERC.