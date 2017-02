(AVANCE) ERREJÓN: “UNA PARTE DEL ENTORNO DE PABLO IGLESIAS NO ME QUIERE EN POSICIONES RELEVANTES”

Etiquetas

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este lunes que “una parte del entorno” del secretario general del partido, Pablo Iglesias, “no me quiere en posiciones tan relevantes como estaba antes” y consideró que están más en discusión “el resto de posiciones” en Podemos, “más que la primera”.El candidato de ‘Recuperar la ilusión’ al Consejo Ciudadano de Podemos, que es la lista que se enfrenta a la de Pablo Iglesias, ‘Podemos para Todas’, se expresó en estos términos en declaraciones en Radiocable, recogidas por Servimedia, después de que este sábado presentara de manera oficial a su equipo para 'Vistalegre II'. “Intentaré hasta el final convencer a Pablo (Iglesias) de que el tiempo del plebiscito, del todo o nada, del blanco o negro, se ha acabado en Podemos”, manifestó Errejón, después de que Iglesias haya anunciado que dejará el liderazgo de la organización si resultan vencedoras las tesis del también portavoz de Unidos Podemos en el Congreso.Errejón se mostró contundente al decir que no ha estado de acuerdo en muchas de las decisiones que ha tomado el partido en los últimos meses, y agregó que cree “claramente que una parte del entorno de Pablo (Iglesias) no me quiere en posiciones tan relevantes como estaba antes”. En este sentido, indicó que “están más en discusión el resto de posiciones” en Podemos “que la primera”, es decir, el liderazgo de Pablo Iglesias.