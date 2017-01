ERREJÓN, SOBRE ESPINAR: “HAY QUE REBAJAR UN POCO LAS ASPIRACIONES DE UNO MISMO”

Etiquetas

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, afirmó este martes que “hay que rebajar un poco las aspiraciones de uno mismo”, al ser preguntado sobre si la propuesta de su candidatura para Vistalegre impediría que un secretario general autonómico formara parte de la dirección estatal del grupo parlamentario, como ocurriría con Ramón Espinar.Errejón se expresó de esta manera en declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados sobre una propuesta que figura en el borrador político de su candidatura, ‘Recuperar la ilusión’, para la Asamblea Ciudadana de Podemos. Sobre este asunto se manifestó el portavoz de Podemos en el Senado y también secretario general de la formación en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, a través de su canal de Telegram: “Íñigo sabe que, si gana su lista, tendrá mi cargo a disposición de la nueva dirección. Los cambios democráticos no son purgas y nosotros no hemos venido a la política a agarrarnos al sillón. Dicho eso, lo deseable sería tener documentos que piensen en la organización y no en cláusulas ‘ad hoc’ como las que pretenden que Pablo (Iglesias) no pueda repetir como secretario general o que (Pablo) Echenique no pueda ser secretario de Organización”. Sobre estas declaraciones de Espinar, el portavoz de Unidos Podemos en el Congreso afirmó: “Hay que rebajar un poco las aspiraciones de uno mismo. No hay cláusulas ‘ad hoc’. Nadie se ha puesto a pensar en ninguna persona concreta, se ha puesto a pensar en un modelo en el que hay que compartir el poder después de un modelo concentrado”.En eso, agregó, “tienen que ver las democracias, en que hay contrapesos”. “Hay que desconcentrar y compartir el poder. Eso se llama democracia, no ir contra nadie”, insistió.CONSPIRACIÓN CONTRA IGLESIASNegó “rotundamente” que exista por su parte una conspiración contra Pablo Iglesias, y aprovechó para demandar el debate “que se merece” el partido. “Llevamos dos años aplazando una discusión política”, subrayó, para agregar que de lo que se trata ahora es de acordar el “rumbo político” para Podemos. “No creo que haga falta ni creo que sean buenas las acusaciones gruesas o el fango. Eso solo beneficia los intereses de sembrar cizaña entre nosotros”, continuó Errejón, que insistió en la idea de que tras Vistalegre irá “de la mano” con Iglesias.