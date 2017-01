ERREJÓN INSISTE EN QUE EL DEBATE EN PODEMOS "NO ES QUIÉN SOBRA SINO QUIÉNES FALTAN"

Etiquetas

- Cree que el grueso de los militantes de Podemos "no entendió" la campaña contra él en Twitter el día de Nochebuena y asegura que todos están "de paso". El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, insistió este miércoles en que el debate interno en la organización no es "quién sobra sino quiénes faltan" para construir un partido capaz de hacer realidad las ideas que defiende. En una entrevista en laSexta recogida por Servimedia, explicó que no le hizo "mucha ilusión" la campaña contra él en Twitter el día de Nochebuena bajo la advertencia '#ÍñigoAsíNo'. "No fue algo que me gustara", reconoció, e incluso sintió "pena" porque cree que mucha gente próxima a Podemos vivió con "extrañeza, lejanía", que ese día se suscitara ese debate. Considera que "buena parte" de quienes participaron en esa campaña se han dado cuenta después de que fue "un sinsentido" porque a Podemos ahora le toca "madurar y abrirse". Aunque le parece legítimo que haya quien defienda que él tiene que irse, cree que la discusión tiene que ser "quiénes faltan", y eso es justo "lo contrario" de lo que hacía esa campaña. Considera que una fuerza que quiere gobernar "tiene que parecerse a su pueblo" y el día 24 de diciembre es para estar con la familia y los amigos y "relajarse", por lo que ese debate con esas formas no fue comprendido por "el grueso" de las personas que forman Podemos.Insistió en que el relevo de José Manuel López como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid es una decisión que correspondía a la nueva dirección de la formación en la región y tenía "derecho a tomarla", pero no cree que "respondiera bien a la sensibilidad mostrada por la gente" en la consulta sobre la forma de votación en 'Vistalegre II', cuyo resultado mostró "el fin de la lógica del plebiscito, del todo o nada, del estás conmigo o contra mí". Además, precisó, igual que los dirigentes en Madrid tenían derecho a tomar esa decisión, los demás lo tienen para decir "si estamos de acuerdo o no". Errejón dejó claro su "respeto" a quienes crean que otros pueden hacer mejor que él la tarea que tiene encomendada y así lo defiendan, y sugirió que está dispuesto a ser degradado si así lo vota la gente porque en Podemos "todos estamos de paso" y cuando uno defiende sus ideas lo hace "con todas las consecuencias". Puede ser que "pierda posiciones", dijo, pero "es la única forma honesta de militar". El otro modelo posible, añadió, es el de las formaciones tradicionales, donde nadie se atreve a discrepar de la línea oficial por "no dejar de salir en la foto", lo cual convierte a esos partidos en "fábricas de mediocres". Preguntado expresamente por si no descarta ser "laminado" de la dirección el próximo cónclave de Podemos, aseguró que no lo descarta "con nadie" porque "todos" están "de paso" en sus responsabilidades. Precisó, no obstante, que el papel de Pablo Iglesias como secretario general "no está en discusión" y el debate debe ser cómo se construye una organización "fuerte" que cada vez sea menos dependiente de "personas concretas", sean quienes sean.