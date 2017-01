ERREJÓN QUIERE QUE LA MILITANCIA DE PODEMOS TAMBIÉN PUEDA CONVOCAR CONSULTAS

Etiquetas

El secretario Político de Podemos, Iñigo Errejón, aseguró este martes que es importante que la militancia de la formación morada también pueda “convocar consultas”, al igual que el secretario general de la formación, Pablo Iglesias, aunque admitió que el líder de la formación lo pueda seguir haciendo “pero a través” del Consejo Ciudadano Estatal del partido.“Lo fundamental me parece que es no convocar solo a los inscritos a que marquen la casilla del sí o la casilla del no, lo fundamental es que los inscritos tengan también la capacidad de tomar la palabra”, dijo Errejón en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. “Sí a que los inscritos puedan ser consultados, pero nosotros queremos ir un paso más allá, queremos que puedan tomar la palabra y ser ellos quienes convoquen consultas cuando lo consideren necesario”, insistió, para seguidamente afirmar que no se trata de que los inscritos “actúen a golpe de corneta” cuando se les convoca, sino que tengan “derecho a autoconsultarse”.