EL PP DESEA UNA “ESTRATEGIA COMÚN” CON EL PSOE QUE CONTEMPLE “CUÁL DEBE SER LA RESPUESTA DEL ESTADO” FRENTE AL INDEPENDENTISMO

El vicesecretario general de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, explicó este jueves que la reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tiene como objetivo “fortalecer la relación” en torno a “un problema de Estado” como es el pulso independentista en Cataluña, frente al que hay que tener una “estrategia común” que establezca “cuál debe ser la respuesta del Estado”.Lo dijo en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, ante la inminente cita del presidente del Gobierno con el secretario general del PSOE en La Moncloa para dialogar sobre los principales asuntos de Estado. “Sin duda, tienen que poner de manifiesto cuál debe ser la respuesta del Estado”, consideró Maroto.Celebró que esta reunión sea un “gesto de diálogo” para subrayar “voluntad en favor de la unidad” de España y sirva para “fortalecer la relación en torno a un problema de Estado, como también hay que hacerlo con otros líderes que sienten que la unidad territorial es una cuestión a proteger y no una cosa menor”.A su juicio, los dirigentes de la Generalitat “dicen mucho, pero hacen poco” y “por eso dicen convocaremos, pero no convocan y buscan una relación contundente por parte del Estado que alimente su discurso nacionalista para unas elecciones autonómicas”. “Es una estrategia muy vieja”, valoró. Por eso, dijo que una “estrategia común” entre el PP y el PSOE en materia de unidad territorial es en estos momentos “muy importante” e hizo especial hincapié en que la posición de Rajoy a este respecto es “contundente pero prudente”. “El Gobierno sabe muy bien lo que tiene que hacer y lo hará”, aseguró.Además, Maroto consideró que la resolución del Tribunal Constitucional anulando las partidas del referéndum “es el mayor varapalo que ha recibido el independentismo catalán en décadas” y avisó de que convocar el referéndum tras la sentencia es un “delito flagrante”. “Si sucede algo y finalmente convocan ese referéndum, hay que tener una respuesta preparada que ha de ser contundente a la vez que prudente”, sintetizó.Sobre la petición de Sánchez a Rajoy de dar “un paso” para buscar una “salida política” al conflicto catalán, subrayó que en el Gobierno y en el PP “voluntad de diálogo no falta”, aunque “es evidente que para que dos acuerden tiene que haber ganas para que los dos acuerden y algo sobre lo que se pueda acordar”.La receta del PP para Cataluña, prosiguió, es “en positivo” y consiste en que “si todos estamos juntos y crecemos juntos, habrá más recursos para todos y, por tanto, también para cercanías, hospitales y políticas sociales en Cataluña”, así como en otras comunidades autónomas.