Echenique pide evitar "agresividad" y uso "espurio" de la "burocracia" en las asambleas autonómicas de Podemos

Su aviso llega después de que la Comisión Técnica del proceso valenciano cuestione la candidatura 'pablista' apoyada por Monedero

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha pedido este martes a las estructuras autonómicas de su formación inmersas en asambleas para renovar órganos y estatutos que desarrollen sus congresos sin "agresividad" y sin usos "espurios" de "la burocracia, el aparato y los reglamentos" porque eso debilita al partido.

Así lo ha asegurado en una carta que ha hecho pública este martes, recogida por Europa Press, después de que la Comisión Técnica que vigila el correcto desarrollo del proceso autonómico valenciano apuntara la posible falta de neutralidad del cofundador del partido Juan Carlos Monedero, al participar en un acto con la aspirante a la secretaría general en esta Comunidad, la senadora afín a Pablo Iglesias, Pilar Lima.

Aunque Echenique hace extensiva su advertencia a todos los procesos que están teniendo lugar, como el de Castilla y León, Castilla-La Mancha o Navarra, su carta llega en plena polémica en la Comunidad Valenciana por los vínculos de la candidatura de Lima 'Obrint Podem' con destacados dirigentes o exdirigentes del sector 'pablista' del partido.

En su misiva, el secretario de Organización asegura que es "absolutamente normal y muy sano que haya diferencias políticas, confrontación democrática de argumentos y un debate cuya intensidad sea paralela a la importancia del momento histórico" que, a su juicio, afronta España.

"Debates, argumentos, campañas en positivo, fraternidad y diversidad entre las candidaturas que compiten: todo esto nos hace más ricos, más amplios, más dinámicos y más fuertes", afirma el responsable de la Organización del partido y uno de los principales colaboradores de Iglesias.

Eso sí, a continuación alerta de que tienen el efecto contrario las "campañas llenas de agresividad, basadas en dañar al adversario o en impugnar sin ninguna empatía todo lo que han hecho los compañeros y compañeras que han tenido que levantar la organización en esta primera etapa tan compleja".

"La utilización espuria de la burocracia, el aparato y los reglamentos para combatir a los que no piensan como nosotros o la muy vieja y nada ética operación de filtrar a los medios de comunicación (incluso a medios claramente conservadores) rumores, decisiones no confirmadas, opiniones privadas o intentos de desprestigio personal; todo esto nos hace más pobres, más pequeños, más apolillados y más débiles", avisa.

PIDE A LOS MILITANTES QUE "NO LEGITIMEN TICS DE VIEJA POLÍTICA"

En este sentido, Echenique considera que es "muy importante" que los militantes que participen en estos proceso autonómicos, "independientemente de las posiciones políticas y las afinidades" que tengan, "opten por el trabajo bien hecho y la ilusión y no legitimen tics de vieja política".

"Todo el mundo se puede presentar a unas primarias de Podemos, pero no todo vale para intentar ganarlas. Podemos ha nacido para cambiar este país, para construir un futuro mejor y para recuperar las instituciones y la economía de los que las tienen secuestradas. En este camino, cometeremos errores porque somos humanos. Pero, si no olvidamos nunca el compañerismo, los cuidados y la brújula ética, no me cabe duda de que lo conseguiremos", concluye su escrito.