Eduardo Madina, sobre el 'tramabús' de Podemos: "El respeto lo dan los trienios de participación democrática"

Etiquetas

El diputado vasco del PSOE Eduardo Madina se ha referido este lunes al autobús que ha puesto en marcha Podemos --bautizado como 'tramabus'-- para recorrer Madrid denunciando las relaciones de poder en España pero tan sólo para apuntar que "el respeto lo dan los trienios de participación democrática".

Preguntado por esta cuestión, Madina ha admitido que desconocía la campaña impulsada por la formación morada y que no había visto el autobús, en el que aparecen los rostros de políticos como los ex presidentes José María Aznar y Felipe González, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el de la patronal Gerardo Díaz Ferrán o el ex tesorero del PP Luis Bárcenas haciendo una 'peineta'.

Y, aunque no ha querido pronunciarse sobre la misma, sí que ha querido dejar claro que "el respeto lo dan los trienios de participación democrática", en referencia a la 'juventud' del partido que lidera Pablo Iglesias. "Comprender eso es importante para el futuro de cualquier partido democrático", ha apostillado.