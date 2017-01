Erkoreka dice que tanto los presos como el Gobierno del PP pueden "dar pasos" para que haya otra política penitenciaria

Etiquetas

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que, tanto los presos de ETA como el Gobierno del PP, "con la ayuda de todos y con buena voluntad", pueden "dar pasos" para que haya otra política penitenciaria.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que el Ejecutivo autónomo "lleva tiempo" solicitando un cambio en la política penitenciaria que mantiene el Ejecutivo central y defendiendo que "las autoridades que tienen responsabilidad en ese cambio deberían dar pasos y plantear la cuestión de otra manera".

En este sentido, ha apuntado que, tanto los presos de ETA como el Gobierno de España, pueden dar pasos "con la ayuda de todos y con buena voluntad", pero ha lamentado que estos pasos no se hayan materializado, "algo que ha quedado claro por parte del Gobierno central".

"A ver si en los próximos años la cuestión se plantea de otra manera. El hecho de que el PP haya perdido la mayoría absoluta puede ayudar a plantearla de otra manera, porque ahora las mayorías pueden ser otras en las Cortes Generales, y las decisiones que se tomaron en su día con una amplia mayoría para gestionar de otra manera la política penitenciaria se pueden volver a repetir, aunque el partido que esté en el Gobierno no sea favorable a eso", ha señalado.

Asimismo, ha reiterado que el Gobierno vasco no acudirá a la manifestación convocada por el colectivo Sare el próximo sábado en Bilbao, ya que tiene por costumbre no acudir a las marchas que no tengan convocatoria institucional, aunque ha mostrado su "total respeto" hacia la convocatoria porque "es un reflejo del derecho a la manifestación y del derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos".

En este sentido, ha afirmado que se trata de "una manifestación que se hace cada año" y reúne "a numerosas personas", y que espera que propicie que los presos de ETA den los pasos que deben dar para asumir individualmente las opciones que otorga el ordenamiento de manera más eficaz y clara".