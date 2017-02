Errejón apela a la "cordura" y admite que se han "pasado de transparentes" en el debate previo a Vistalegre II

Etiquetas

Dice que va "de frente, pero con responsabilidad" y ve posible que la gente construya con su voto la unidad que ellos no han podido lograr

El secretario político de Podemos y líder de la candidatura 'Recuperar la ilusión' de cara a la Asamblea Ciudadana Vistalegre II, Íñigo Errejón, ha admitido que "es posible" que se hayan "pasado de transparentes" durante el debate previo al cónclave porque la ciudadanía exige transparencia, pero también responsabilidad, y eso supone "tener los debates en una forma que no debilite la organización". Ha defendido que se debe "imponer la cordura" para que los inscritos voten sabiendo que "el lunes no hay menos Podemos, sino que hay más Podemos".

Así se ha pronunciado Errejón en declaraciones a los medios en Valencia, al ser preguntado por las palabras del secretario general y candidato de 'Podemos para todas', Pablo Iglesias, en la Cadena Ser en las que ha señalado que hay temas que se deben dilucidar en privado.

"Es posible que nos hayamos pasado de transparentes durante este debate; es verdad que la gente exige transparencia, pero la gente también exige responsabilidad y eso significa que tengamos la capacidad de tener los debates en una forma que no debiliten la organización", ha dicho.

Así, considera que "junto con la necesaria prudencia", y ahí esta de acuerdo con Pablo Iglesias --ha recalcado-- considera que "también es necesario salir de la lógica del todo o nada o del choque de trenes". Debe, por ello, "imponerse la cordura, la tranquilidad y la responsabilidad para que la gente decida con la plena conciencia de que el lunes no hay menos Podemos, sino que hay más Podemos". Tras Vistalegre II hay que "remar todos juntos" sea cual sea el resultado, ha subrayado.

Tras asegurar que es "muy optimista" sobre la decisión que vaya a tomar la gente en esta consulta, ha indicado que su modelo defiende que Podemos no se conforme con "ser una formación de protesta, una formación que habla solo a los convencidos o que pide etiquetas de pureza ideológica". "Es imprescindible recuperar las banderas del Podemos original, del Podemos transversal, amplio y de mayorías", ha incidido.

"SIN ESTRIDENCIAS Y SIN SUBIR EL TONO"

Preguntado sobre las palabras de Iglesias en las que le acusa de no ir de frente, Errejón ha asegurado que no puede ir "más de frente" aunque ha matizado que lo hace "sin estridencias y sin subir el tono".

"Me he empeñado estos días en llamar a la tranquilidad, a que la gente vote con tranquilidad", ha afirmado el dirigente de Podemos, que ha explicado que él defiende sus ideas "de frente pero con responsabilidad y sin faltar el respeto a ningún compañero".

Sus ideas, ha dicho, son "perfectamente compatibles" con que Iglesias sea secretario general y, de hecho, pide el voto en ese sentido, como también para su proyecto político, que pretende que la formación morada recupere su "voluntad de mayorías".

"Los partidos de las tramas corruptas estarían más tranquilos con un Podemos que se conforme con protestar o con denunciar la corrupción, lo que de verdad les inquieta es un Podemos que afirme una voluntad inequívoca de mayorías, de seguirse abriendo para ser una formación de gobierno", ha insistido.

VOTO PLURAL

Ha ironizado al indicar que no tiene una bola de cristal para saber cómo irán las votaciones, pero ve "perfectamente posible" que los inscritos opten por un modelo político y por mezclar los dos equipos. "Puede que incluso sea deseable" y "está bien que la gente tenga decisiones plurales y que con su voto construya la unidad que nosotros no hemos sido capaces de construir", ha admitido.

Para Errejón, esto supondría que los ciudadanos lanzarían un mensaje: "Entendeos, os queremos juntos, queremos las mejores ideas y queremos que aprendáis a trabajar asumiendo que una organización democrática la unidad se construye a partir de la pluralidad y con una cultura del acuerdo".

"La cultura del choque de trenes, del plebiscito y del todo o nada le ha hecho mucho daño a Podemos, hay que entrar en una cultura de responsabilidad y del acuerdo, y es muy posible que nuestras bases manden un mensaje" en ese sentido, ha agregado.

SU FUTURO

Cuestionado sobre su futuro tras Vistalegre, ha indicado que dependerá de lo que decidan las bases pero ha remarcado que su posición "en ningún caso va a ser un obstáculo para que Podemos sea una organización más fuerte y haga mejor sus tareas".

"Estaré donde me ponga la militancia sin ningún trauma, no hemos venido a la política para calentar sillones, yo asumo que defender las ideas que estoy defendiendo puede tener un coste y que a lo mejor no ocupo algunas de las posiciones que ocupo hasta ahora pero no he venido a la política a ocupar estas posiciones", ha aseverado.

Así, ha restado importancia a las consecuencias individuales que se deriven porque "lo fundamental es dónde quede Podemos el lunes" y él quiere que "no quede como una fuerza de protesta que le dice a los de arriba lo que hacen mal, sino como una fuerza que convence a la mayoría de los españoles de que ya hay condiciones para un gobierno alternativo del que no avergonzarnos".

ECHENIQUE Y EL SISTEMA DE VOTACIONES

Por último, al ser preguntado por la última polémica sobre el diseño del sistema de votación para elegir la nueva la dirección y las propuestas política, organizativa, ética y de igualdad, y por el hecho de que el secretario de Organización y miembro del Equipo Técnico, Pablo Echenique, consultara a la empresa que organiza las votaciones la posibilidad de desarrollar un modelo que garantizara la vinculación clara de las propuestas con las candidaturas que las proponen, ha indicado que desconoce las cuestiones técnicas de las votaciones.

En todo caso, ha valorado que el sistema de votación existente "permita que todo el mundo se exprese con pluralidad" y se haya abandonado "la lógica del todo o nada" y "no haya que elegir todo en blanco y negro", para agregar que no le cabe "la menor duda" de que el proceso será transparente.