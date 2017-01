Errejón critica la falta de "compromiso" del equipo de Iglesias aunque evita cerrar la puerta al acuerdo

Etiquetas

El secretario político de Podemos y líder del equipo 'Recuperar la Ilusión', Íñigo Errejón, ha admitido este martes que le hubiera gustado ver por parte del equipo del secretario general, Pablo Iglesias, "más compromisos que no fueran sólo proclamados sino realizados" en las negociaciones para buscar un acuerdo antes de la II Asamblea Ciudadana de Vistalegre. No obstante, se ha negado a descartar del todo esa posibilidad de pactar.

"Estamos todavía en un tiempo de descuento, pero hay muchas cosas que a veces se solucionan en los tiempos de descuento. Y si no hay un acuerdo en todo, aplicaremos el sistema de primarias para que la gente pueda decidir los mejores documentos y a las mejores personas", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso al ser preguntado sobre las posibilidades de que cierren un pacto con el equipo de Iglesias para presentar candidatura y propuestas conjuntas antes de que se cierre el plazo de negociaciones el miércoles por la noche.

Eso sí, Errejón ha lamentado la falta de acuerdo sobre el sistema para renovar la Comisión de Garantías y ha criticado duramente la decisión del equipo de Iglesias y del secretario de Organización, Pablo Echenique, de elevar la cuestión a la propia Comisión para que fuera este órgano el que determinara como debía ser su renovación ante la falta de consenso. "Me parece que eso es una mala noticia, aunque estamos a tiempo de que eso se revierta", ha afirmado.

"IMPOSICIÓN UNILATERAL"

"Me hubiera gustado más compromisos que no fueran sólo proclamados sino que fueran realizados. Creo que en las últimas horas hemos conocido un desacuerdo y una imposición unilateral que me parece preocupante pero también que estamos a tiempo de revertir", ha enfatizado.

Así, preguntado sobre si el desacuerdo en esta cuestión bloquea la posibilidad de cerrar un pacto general para concurrir juntos, Errejón ha admitido que no es un tema "menor", pero se ha negado a dar por rotas las negociaciones. "Seguimos firmes pero también somos conscientes de que queda tiempo e invitamos a que se pueda producir una rectificación", ha insistido.

"No puede ser que las normas de un proceso compartido se dicten solo desde una parte. Las tenemos que acordar entre todos porque somos compañeros y el día después del proceso democrático vamos a seguir remando juntos. Hay que sembrar desde ya las condiciones para que eso sea posible", ha sentenciado.

PIDE CESAR LAS "DECLARACIONES GRUESAS Y EL FANGO"

Errejón también ha aprovechado para desmentir que haya formado parte de una conspiración para derrocar a Iglesias y ha pedido al resto de compañeros que eviten las "declaraciones gruesas y el fango" y se centren en debatir sobre política, que es lo que se "merece" Podemos.

"Llevamos dos años aplazando una discusión política que no es entre compañeros tirándose trastos a la cabeza sino sobre nuestro rumbo político y modelo organizativo. Esa es la discusión que nos debemos. No creo que haga falta y no creo que sean buenas las acusaciones gruesas y el fango", ha avisado.

"Eso nos escatima un debate político que necesitamos y eso solo beneficia los intereses de sembrar cizaña entre nosotros. Somos compañeros y vamos a seguir haciendo política. Tengamos el debate que nos merecemos", ha apostillado.