Errejón pide revitalizar un "proyecto morado ganador" y "huir de palabras gruesas e insinuaciones que no se sostienen"

Montiel asegura que "algunos" se suman a "recuperar la ilusión" después de "haber perdido un poco el aliento"

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, ha reclamado este viernes revitalizar "un proyecto morado ganador" y dejar "las obsesiones con los otros" partidos y ha pedido al resto de compañeros de formación "huir de las palabras gruesas e insinuaciones que no se sostienen".

El 'número dos' de Podemos se ha manifestado en estos términos en Alicante --donde ha presentado la iniciativa 'Recuperar la ilusión'--, preguntado por las palabras del secretario general de la formación, Pablo Iglesias, que espera que Errejón no pretenda convertir a Podemos en algo parecido al PSOE.

"Tenemos claro quiénes somos. Hay que revitalizar un proyecto morado ganador que devuelva la esperanza a la clase trabajadora en España", ha dicho Errejón, que, citando a Gabriel Celaya, ha añadido: "nosotros somos quienes somos, basta de historias y de cuentos".

Sobre las discrepancias con Iglesias, Errejón ha rechazado entrar "en lógicas que hacen más daño a la organización" y ha señalado que Podemos está en un debate político que hay que "cuidar" para evitar "palabras gruesas e insinuaciones que no se sostienen". Además, ha reclamado "el respeto que nos merecemos como compañeros y al día siguiente saldremos todos reforzados".

INSINUAR "COSAS QUE NO SON VERDAD"

Errejón ha negado que quiera cuotas de poder y ha agregado: "niego incluso que haya insinuado una cosa tan grave, porque nos conocemos, porque nos tenemos cariño".

"Creo que no hace falta insinuar cosas que no son verdad y no hace falta decir palabras gruesas sobre compañeros", ha continuado, al tiempo que ha comentado que Podemos debe ser "morado y hay que abandonar los complejos" porque "debe marcar su propia hoja de ruta para gobernar y devolver las instituciones a la mayoría social que ha sido más golpeada".

Ha asegurado que no hará "insinuaciones" sobre compañeros y ha afirmado que Podemos se merece un "debate moderado y con respeto" mediante un "momento de discusión democrática" que permita que al día siguiente de Vistalegre II se pueda remar "codo con codo".

El secretario político ha rechazado "tirar la piedra y esconder la mano" y ha defendido como "imprescindible" y "necesario" que el debate "de ideas" se desarrolle "entre compañeros", y se ha mostrado optimista con poder "acercar muchas posturas" en las dos semanas que restan hasta el cónclave de Vistalegre.

OPTIMISTA CON LLEGAR A ACUERDOS

No obstante, ha planteado que deben ser las bases las que determinen "el rumbo" cuando haya "cuestiones en las que sigan habiendo posiciones diferentes" porque ha subrayado: "para eso hacemos primarias, para que sea la gente la que decida el rumbo".

"Quiero, deseo y soy optimista en que vamos a lograr los máximos acuerdos posibles", ha remarcado y ha advertido: "que a nadie le quepa la menor duda, si mantenemos un debate entre compañeros, con el tono y el respeto que nos debemos y sin palabras gruesas, el día después todos a remar codo con codo".

Íñigo Errejón quiere que la formación morada sea "muy cariñosa" y "muy cuidadosa" porque se debe "un debate estratégico" después de haber llegado "muy lejos" representando a 5 millones de personas, pero queda "la segunda parte del camino".

A su juicio, lo que se debate es "cómo se está haciendo esa segunda parte" y es ahí donde ha pedido "que se tenga entre compañeros".

CONSTRUIR DESCENTRALIZACIÓN

Además ha dicho que el proyecto que representa busca "desmadrileñizar" Podemos y ha reivindicado apostar por la "descentralización" para bajar a la "comarcalización" y crear "más poder, más pegado al territorio".

En ese sentido, el secretario autonómico de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, ha asegurado que "algunos" se suman a "recuperar la ilusión" después de "haber perdido un poco el aliento". "Queremos recuperar la esperanza que aún estando en la oposición se pueden cambiar las cosas y que se puede seguir trabajando día a día para preparar la victoria del futuro", ha manifestado sobre el proyecto 'Recuperar la ilusión'.