Espadas llevará los festivos locales al pleno ordinario de julio si hay acuerdo mayoritario

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha mantenido una reunión con los diferentes grupos municipales para abordar el establecimiento de los dos días festivos locales que le corresponden a la ciudad, después de que en el pasado pleno se tumbara la propuesta del PSOE, que los colocaba el día del Corpus Christi y el miércoles de la Feria de Abril, al contar con el rechazo del PP, que pedía San Fernando, y la abstención del resto de partidos.

Tras presentar nuevas obras de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Sevilla (Emasesa) en el Tiro de Línea, Espadas ha explicado que en el citado encuentro se ha acordado llevar una nueva propuesta al pleno de julio "si hay una propuesta que pueda llevarse con carácter mayoritario".

Señala que en la reunión se aclararon las distintas posiciones y se acordó hacer un planeamiento antes de final de julio. "Al no aprobarse la propuesta del Pleno no hay ninguna propuesta sobre los días festivos, pero estamos en plazos razonables", agrega.

Espadas indica que el Ayuntamiento lo llevó al pleno, con el festivo de la Feria, porque entendía que era lo mayoritario de acuerdo a la consulta ciudadana realizada, pero para su "sorpresa hubo tres grupos que se abstuvieron y tampoco habían manifestado otra propuesta que pudiéramos haber estudiado".

"Pensamos que todos los grupos íbamos a respetar la consulta, pero el PP entiende que no le vincula la decisión ciudadana y que quiere seguir con el día de San Fernando y los otros grupos no se posicionaron", agrega.

En este marco, considera que un pleno monográfico sobre el asunto, tal como pide Cs, "no tiene mucho sentido", afirmando que lo que hay que hacer es articular la "propuesta mejor y hablarla más y después llevarla como un punto del orden del día". "Parece que quien no entendía que hiciéramos una consulta para estas cosas porque íbamos a ser noticia ahora no le parece mal hacer un pleno extraordinario con un punto solo relativo a esto. Seamos coherentes con lo que planteamos", concluye.