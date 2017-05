Espinar pide al PSOE que "termine pronto" su debate para "poder hablar de los problemas de España y no de los suyos"

Etiquetas

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha afirmado este martes que respeta "mucho" los procesos internos del Partido Socialista, pero que espera que "terminen pronto para poder hablar de los problemas de España y no de los problemas del PSOE".

Tras reunirse con colectivos sociales, de trabajadores y otras plataformas ciudadanas para recabar apoyos a la moción de censura que el Grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid va a plantear dentro de un mes contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, Espinar ha indicado que el "PP se está cayendo a pedazos salpicado por la corrupción y hay una emergencia democrática y España no pude esperar a que el PSOE termine de discutir", en relación a su apoyo a la moción de censura de Madrid y también estatal.

Preguntado por las recientes encuestas electorales sobre la posición de Ahora Madrid y Podemos Comunidad de Madrid, el líder regional de este partido ha manifestado que "han aprendido a ser muy escépticos con las encuestas" pero que en las últimas percibe elementos cualitativos que denotan "un clima de impugnación" de los gobiernos del Partido Popular.

"Si la moción de censura a Cifuentes no obtiene respaldo mayoritario, el problema no es de la moción, sino de la Asamblea, que no está representando la pulsión mayoritaria de la Comunidad de rechazo al PP y a los 26 años de responsabilidad política de Cifuentes", ha concluido.

"NO NOS PARECE BIEN QUE PSOE SE DEDIQUE A MIRARSE EL OMBLIGO"

Por su parte, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, también ha sido crítica con la posición del PSOE en el asunto de la moción de censura. Así, ha comentado que el sábado acudió junto a Ramón Espinar a una reunión con el PSOE "llenos de esperanza" porque les habían enviado un documento previo con propuestas programática que consideraban "de mínimos" para ponerse de acuerdo con ellos, pero que se encontraron con un "no de partida".

"Aunque afirman que comparten el diagnóstico de que el PP es insostenible en las instituciones y que las políticas del PP son fallidas y gestionan con un modelo insostenible, lo que están haciendo es mirando a la interna los cálculos del coste que puede tener a su organización y considerando que una moción de censura no puede salir adelante porque falta un voto, porque Ciudadanos ni siquiera se plantea reunirse con nosotros. Creo que allá cada organización con su planteamiento. Hemos dicho desde el primer momento que nos parece bien que el PSOE se dedique ha mirarse el ombligo y de hacer cálculos en un momento como este de emergencias social", ha dicho.

Por tanto, Ruiz-Huerta ha reafirmado la idea de que continuarán adelante con la moción incluso sin más apoyos parlamentarios "por responsabilidad, porque es un imperativo ético y lo han mandado los inscritos". "Y no sólo nuestros inscritos, sino todos los colectivos la sociedad porque los representantes de los colectivos nos han comentado que hay compañeros de sus centro de trabajo apoyan la moción y no son votantes de Podemos porque la situación el Gobierno es insostenible", ha añadido.

Por ello, ahora confía en que las "manifestaciones ambiguas" del PSOE madrileño "den lugar a un rayo de esperanza para que de aquí al día del debate poder seguir trabajando y que puedan sumarse a la moción los otros grupos de cámara".