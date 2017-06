Espinar defiende que Ruiz-Huerta hizo ayer "lo que tenía que hacer" y rechaza que no fuera contundente

Etiquetas

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha defendido este viernes el discurso de ayer de Lorena Ruiz-Huerta, la portavoz de la formación morada en la Asamblea y candidata de la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, porque hizo "lo que tenía que hacer" y ha rechazado que no fuera contundente.

En una entrevista a TVE, recogidas por Europa Press, ha sido preguntado por algunas informaciones que apuntaban a que algunos miembros de Podemos podrían haber señalado que el discurso de la candidata no estaba siendo muy contundente contra la presidenta madrileña.

Preguntado sobre si lo cree así, ha respondido con un "no, en absoluto", y ha explicado que existe una conversación entre la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero y la diputada autonómica María Espinosa que escuchó algún periodista y que se enmarca en "conversaciones de apoyo".

Ha explicado que en esas conversaciones se pueden decir frases como "metedle más caña a Cifuentes" y que, él, por ejemplo, tiene el móvil lleno de mensajes en el que le dicen que "hay que decir esto, hay que decir lo otro", pero ha admitido que al final uno "le hace poco caso" a esto y "suele decir lo que lleva preparado".

Pero ha explicado que "todos quieren apoyar" porque se trabaja "con compañerismo" y "la gente da directrices, consejos". "Me parece que es estupendo", ha indicado, para defender que con esto, Ruiz-Huerta "hizo lo que tenía que hacer" porque el objetivo de su discurso no era "ser tremendamente incendiaria" sino "presentar una alternativa de gobierno".

También se ha referido al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que les "insultó todo lo que quiso", tras recordarse en la entrevista que los populares abandonaron el hemiciclo al final del debate, poco antes de las votaciones, después de que desde Podemos se acusara a Ossorio de robar.

Espinar ha destacado que Ossorio fue gerente de Fundescam, consejero del Canal Isabel II "cuando Ignacio González estaba cometiendo tropelías" y no sabe si tiene "responsabilidad penal" --espera que no-- pero sí "responsabilidad política", como la tiene, a su juicio, Cifuentes. "No pueden tener la piel tan fina, el PP se tiene que acostumbrar a que la oposición le pida responsabilidades", ha añadido.