Espinar insiste en que la moción de censura contra Rajoy responde a un debate "de defensa de la democracia"

El portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Senado, Ramón Espinar, ha declarado este jueves que la moción de censura presentada por Pablo Iglesias contra Rajoy no responde a "un debate ideológico, sino a un debate de defensa de la democracia" y ha remarcado que "lo que está pasando no puede quedar normalizado", refiriéndose a los casos de corrupción del Partido Popular.

Estas declaraciones han sido recogidas por Europa Press minutos antes de la proyección del cortometraje "El Camino del Sol" en el Senado. Así, Espinar ha afirmado que su formación no presenta una moción de censura al Partido Popular porque esté en desacuerdo con sus políticas, sino porque "después de muchos años de grandes empresarios que compran al PP, está en duda si gobierna atendiendo al interés general o al privado".

De este modo, ha asegurado que "esta moción de censura tiene continuidad", puesto que "no puede quedar impune lo que está pasando" y es necesario buscar "una alternativa institucional a los gobiernos del PP". "No hay una sola democracia de nuestro entorno en la que una cosa así no signifique automáticamente una convocatoria de elecciones y la desaparición de la vida política de los dirigentes del partido en cuestión", ha añadido.

Además, ha llamado al resto de fuerzas políticas a apoyar la moción de censura, ya que "aunque Ciudadanos le haya dado la investidura al PP y el PSOE también lo haya permitido, fuera hay millones de españoles que no aguantan ni un minuto más".

Según la Constitución de 1978, una moción de censura tiene que ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, eso es, por 35 parlamentarios, un requisito que cumplen, a que Unidos Podemos cuenta con 67 diputados, más los cuatro de Compromís con los que concurrieron en coalición.