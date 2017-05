(VIDEO) EL PP CANARIO DICE SOBRE MOIX QUE LA FISCALÍA DEBE HACER UN “ESFUERZO” POR RECUPERAR LA CONFIANZA CIUDADANA

Etiquetas

AVISO: Estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden obtenerse llamando a los teléfonos 91 545 01 02 o 667 154 701. El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, aseguró hoy, respecto al futuro del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que la Fiscalía, al igual que el Gobierno y los partidos políticos, debe hacer un “esfuerzo grande” para solventar la “quiebra” de la confianza de los ciudadanos españoles en su sistema democrático.Antona, en una entrevista con Servimedia, se refería así al hecho de que los partidos de la oposición hayan pedido la dimisión o el cese de Moix tras conocerse que es accionista de una empresa familiar domiciliada en Panamá y que es propietaria de una vivienda. El líder del PP canario no quiso valorar si el fiscal Anticorrupción ha perdido la legitimidad para ejercer su cargo, como sostiene la oposición, pero indicó que todas las instituciones deben esforzarse por recuperar la confianza de los ciudadanos en la democracia.“La Justicia, igual que el Poder Ejecutivo y Legislativo y los partidos políticos”, afirmó, “tienen que hacer un esfuerzo grande para ganar la confianza día a día en una quiebra que existe de los ciudadanos ante el sistema. Por tanto, todos tenemos que hacer un esfuerzo plus, un esfuerzo añadido para que no haya ningún de duda con este tipo de cuestiones”.ACLARAR LA “NEBULOSA”Añadió que en España se ha entrado “en una dinámica que es preocupante desde el punto de vista del daño del sistema”, puesto que “los casos de corrupción son una puñalada al sistema, hacen un daño terrible”.En este sentido, apuntó que “si a los casos de corrupción en la política añadimos la quiebra de la confianza en el sistema judicial, al final es un tema muy preocupante. Eso hace que los ciudadanos puedan poner en cuestión el sistema, lo que es un problema grave para el futuro de este país”.Sobre el caso concreto de Moix, añadió que ha puesto su cargo “a disposición” de sus superiores y dijo que espera que “en el menor tiempo posible” se despeje la “nebulosa” y las “dudas” que afecta al fiscal Anticorrupción.Asimismo, respecto a si este responsable del Ministerio Público debería dimitir, afirmó que debería hacerlo “si hay responsabilidad para ello”, aunque este funcionario ha negado que haya cometido irregularidad alguna.