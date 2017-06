MOCIÓN. EL PP PONE EL FOCO EN EL FRACASO “PERSONAL” DE IGLESIAS Y DE SU PROYECTO “RADICAL Y BOLIVARIANO”

Etiquetas

A unas horas de que comience el debate de la moción de censura impulsada por Unidos Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el PP se anticipa al fracaso “personal” que supondrá esta iniciativa para el líder de esta formación, Pablo Iglesias, que representa un proyecto “radical y bolivariano” que no promueve mejoras económicas.Así se desprende de una infografía que los populares están compartiendo a través de sus redes sociales bajo el título ‘Una moción condenada al fracaso’, donde sacan pecho de los avances en materia económica del Gobierno que preside Rajoy y critican el “alto coste económico” de esta moción.“En España, hemos vivido dos procesos electorales en muy poco tiempo. En ambos, ha ganado el PP”, recuerdan, antes de remarcar que Podemos quedó en tercera posición en ambos comicios y con una diferencia de casi 70 escaños. Inciden en que el Gobierno, a pesar de sustentarse sólo en 137 diputados, está consiguiendo “la estabilidad” que requiere España, como demuestra que esté “llegando a acuerdos” y “sacando adelante iniciativas de gran importancia”.Por todo ello, subrayan que “no hay razones objetivas para presentar una moción de censura”, pese a que “respetan” su legitimidad. “La moción es solo un numerito más” de Pablo Iglesias, “sin sentido y condenada al fracaso”.Denuncian que Podemos está haciendo un “uso partidista” de las instituciones para “desgastar al Gobierno, ganar notoriedad mediática ante la falta de proyecto político” y con el propósito final de “acabar con el PSOE”.“La izquierda radical, extremista y bolivariana de Podemos no puede, ni debe sustituir a la izquierda moderada, centrista y europeísta del PSOE”, alertan desde el PP, al tiempo que abundan en que es una “obligación” de los partidos mejorar el bienestar ciudadano.Mientras el PP “está sacando a España de la crisis”, continúa la infografía, Podemos ha entrado en política “sólo para dar espectáculo y no para contribuir a alcanzar la prosperidad de nuestro país y de los españoles”. “Los problemas a los que tenemos que hacer frente requieren sensatez y seriedad, valores que representa Mariano Rajoy y no Podemos”, insisten, para a continuación argüir que esta moción “va a ser un clara fracaso de Podemos y, personalmente, de Pablo Iglesias”.