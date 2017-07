Fachin aplaude que Iglesias y Colau se acerquen a la tesis de Podem sobre el 1-O

Etiquetas

Ve a los 'comuns' menos estables al tener posiciones "reactivas a la participación" como ICV

El secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha afirmado que el posicionamiento del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el de la líder de la Coordinadora Nacional de CatComú, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han variado en los últimos días hacia las tesis que defiende su formación sobre el 1-O.

"Estamos muy contentos de que tanto Pablo, como Ada, como Xavi Domènech hayan llegado a la postura que desde Podem hemos defendido desde hace semanas", ha sostenido Fachin en una entrevista de Europa Press, en la que ha asumido que el momento es complejo y que la pluralidad de los proyectos de la nueva izquierda catalana obliga a construir coincidencias.

El viernes de la semana pasada el Consejo Ciudadano de Podem --tras debatirlo entre sus bases-- decidió respaldar el 1-O entendiéndolo como una movilización y hacer campaña por la participación, e Iglesias y su secretario de organización, Pablo Echenique, manifestaron el mismo día que si ellos fueran catalanes, no participarían.

Un día después la Coordinadora Nacional de los 'comuns', tras llevar el debate a sus bases, también decidió entender el 1-O como una movilización, pero no llamar por el momento a la participación; el lunes Colau afirmó estar dispuesta a facilitar el voto desde el Ayuntamiento pero advirtió de que concretaría el apoyo cuando el Govern concretara su propuesta, y después Pablo Iglesias también se mostró partidario de facilitarlo.

Fachin no se sintió desautorizado por la dirección estatal del partido porque afirma ser el portavoz del resultado de unos debates: "No me preocupa que el secretario general o dos secretarios generales no vean una cosa clara, lo que me preocuparía es que no se respetasen las decisiones" que se toman desde Cataluña.

En ese sentido, ha recordado que pese a que minutos después de que él anunciara que Podem llamaría a la participación en el 1-O, Iglesias dijo que él no participaría, también dijo que respetaba la decisión de formación en Cataluña.

"Creo que lo importante es que vayamos acercando posiciones", ha celebrado Fachin que considera que se acabará alcanzando un acuerdo en torno a los puntos comunes que salgan de los debates de las bases.

ABIERTO A CELEBRAR UNA ASAMBLEA

En réplica a Echenique, que instó a la Ejecutiva de Podem ha celebrar una Asamblea General del partido para fijar el posicionamiento del partido, ha dicho que la primera fase es la de debate entre los inscritos: "Es muy importante que se vieran las caras y debatiesen, y eso solo se puede hacer en los círculos".

La Asamblea General del partido es el órgano de decisión de la formación, que emplaza a los inscritos a decidir por vía telemática, y Fachin considera que el debate es un instrumento "más fuerte que abordar una decisión tan compleja con un 'sí' o un 'no' en una página web"; sin embargo no se cierra a utilizar todas las herramientas a su alcance para tomar una decisión final antes del 1-O.

Fachin exige al Govern desgranar sus planes en torno al referéndum que ha anunciado para el 1 de octubre y también está a la espera de conocer la reacción del Gobierno central, por lo que cree celebrar la Asamblea implicaría cercenar un debate que ve necesario para la ocasión.

ICV "REACTIVA"

El secretario general de Podem recuerda que Colau dirige el Ayuntamiento de Barcelona, por lo que es "de agradecer que tome precauciones" a la hora de fijar el posicionamiento del consistorio.

No cree que la postura de Podem sea más clara que el del resto de actores de la izquierda, pero sí que es "el que menos ha variado", algo que atribuye a que en los círculos y en la ejecutiva hay una mayoría muy sólida sobre participar en el 1-O.

"Es verdad que en los 'comuns' hay posiciones más reactivas a la participación: es el caso de ICV que normalmente ha defendido una posición más alejada de cualquier tipo de implicación", ha sostenido Fachin.

Cree que sobre los 'comuns' Podem tiene un posicionamiento "más estable, que permite decir lo mismo el jueves, viernes, el sábado, el domingo, el lunes y el martes", pero no ve negativa la pluralidad del espacio de los 'comuns'.