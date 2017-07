Fachin (Podem) no ve que en las actuales condiciones SíQueEsPot pueda apoyar la ley del 1-O

Etiquetas

Acudirá hasta octubre donde le inviten a explicar su posición pero no a las campañas por el 'sí'

El secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachin, ha sostenido que con la actual información que tiene sobre el proyecto de ley del referéndum del 1-O no cree que SíQueEsPot pueda votar a favor en su trámite parlamentario, aunque recuerda que primero tiene que haber un debate entre partidos que lo forman: Podem, ICV y EUiA.

"Con la información que tengo ahora y el contexto en el que vivimos, veo francamente difícil votar a favor de esa ley. No es nuestro proyecto", ha dicho Fachin en una entrevista de Europa Press, en la que ha incidido en que su grupo es muy plural y todavía no han iniciado el debate sobre la ley.

"Todo el mundo sabe que lo que opina Joan Coscubiela (ICV) no tiene nada que ver con lo que pueda opinar yo o Àngels Castells o el mismo Nuet (EUiA). Seguro que la entrada de esta ley provocará un debate importante en el grupo", ha dicho el también portavoz adjunto de SíQueEsPot sobre la diputada Àngels Castells (Podem) --que ya votó a favor de una resolución pro referéndum unilateral en el Debate de Política General, en contra de los que votaron el resto del grupo-- y sobre el líder de EUiA, Joan Josep Nuet.

Para Fachin lo importante de esa iniciativa legislativa es que aflora "el verdadero problema que es si Catalunya tiene la capacidad de decidir", ha dicho y ha recordado que él se ha mostrado muy crítico con la forma en la que JxSí quiere tramitarla --reformando el reglamento para hacerlo por lectura única, es decir, por un procedimiento de urgencia por el que la ley quedaría aprobada en pocas horas sin posibilidad de enmiendas--.

Pese a sus críticas sobre la vía expres que JxSí quiere aplicar, Fachin hace responsable de esta situación al Gobierno del PP, porque cree que, "a pesar de que el Govern tira por caminos muy cuestionables", en el actual marco legal se podría haber dado una respuesta a los catalanes que quieren expresarse en las urnas.

"Yo soy crítico con cómo lo está haciendo el gobierno de Puigdemont, pero no hay que perder de vista que esta situación tiene un responsable máximo que es el PP", ha dicho y ha afirmado que con voluntad política esta ley nunca se habría redactado.

Entre ese choque de "legitimidades y legalidades", Fachin se muestra expectante ante las explicaciones sobre el proyecto de ley y sobre el propio referéndum que exige al Govern antes de entrar a abordar el debate.

PODEM Y EL INDEPENDENTISMO

Preguntado por si dentro de las confluencias de izquierdas Podem es el espacio más cercano a las tesis independentistas, ha afirmado que comparte con una parte de la izquierda independentista que no se trata de "un conflicto entre el 'sí' a la independencia y el 'no' a la independencia, sino que el conflicto es previo: ¿Puede expresarse la gente o no puede expresarse?".

Ha subrayado que Podem difiere en cómo valoran la capacidad del 1-O para conseguir que el pueblo de Catalunya se exprese, y que no comparte que "si se hace, cuando se haga y se gane, ya se habrá acabado todo", algo que afirma que es el mismo mensaje que se dio en las elecciones catalanas del 27 de septiembre cuando JxSí las interpretó como un plebiscito de la independencia.

"Donde coincidimos es en que, si millones de personas se movilizan, ya nada será lo mismo. Voten que sí o que no. Si se hace y millones de personas participan el resultado no es tan importante como el mensaje que se envía", ha sentenciado Fachin que cree que el PP no podría mantener su estrategia ante la presión popular.

CAMPAÑA DE PODEM

Ha explicado que, como todavía no se ha registrado la ley del referéndum --que según JxSí y la CUP establece un plazo de 15 días antes del 1-O para hacer campaña-- la formación que llamará a la participación no ha decidido cómo hará campaña.

Lo que sí ha anunciado es que la formación morada en Catalunya estará en todos los espacios que se les invite para explicar su posicionamiento, lo que incluye actos independentistas, que no lo son y aquellos que creen que no se debe votar

"Obviamente, nosotros no vamos a participar en una campaña por el 'sí' porque no es para lo que hemos venido", ha advertido el secretario general de Podem cuya formación no se define como un espacio independentista.