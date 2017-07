Feijóo, "orgulloso políticamente" de la herencia de Fraga, señala que se pueden pedir donaciones legalmente

Etiquetas

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este jueves que se siente "orgulloso políticamente" de la herencia del expresidente Manuel Fraga "diga lo que diga el señor Naseiro", en alusión al que fuera tesorero del PP, y ha subrayado que se pueden pedir donaciones dentro de la ley.

Lo ha manifestado tras ser preguntado por las manifestaciones de Naseiro en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del partido, en la que éste aseguró que Manuel Fraga pedía dinero "a todo el mundo" y "se ingresaba en la cuenta que había para la campaña".

Y cuando eran donativos, prosiguió Naseiro, también había una cuenta abierta de donativos anónimos. "Pero no sé el numero ahora ni me lo pregunte", ha apostillado, para añadir después que "una señora que se llamaba Begoña Urquijo" cogía "muchos de esos cheques" porque "tenía poderes como el tesorero y el secretario".

Eso sí, se mostró convencido de que Fraga no se quedaba con los talones que recibía en los mítines, pero ha admitido que "a lo mejor alguna vez" recibió algún talón con "un poquito de dinero" que entregó a los escoltas y que estos llevarían al partido. Ahora bien, ha dejado claro que Fraga "no gastaba un duro del partido" ni él tampoco.

Feijóo ha asegurado no conocer lo que dijo Naseiro con exactitud, por lo que no ha podido más que reafirmar su "orgullo" político por la herencia de Fraga, además de lamentar que "no pueda decir exactamente de qué hablaba" con el extesorero.

En todo caso, ha recordado que se pueden pedir donaciones en el ámbito permitido por la ley. "Supongo que así todos los partidos pueden hacerlo; si se piden fuera de la ley, estaríamos en un supuesto distinto", ha zanjado.