Feijóo sugiere que "problemas territoriales" de España "condicionan" el traspaso de la AP-9, pero "insistirá"

Etiquetas

Avanza que "no" aceptará un traspaso que suponga volver a pagar las rebajas de peajes y sus rivales le afean falta de peso en Madrid y apuntan a Pastor

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dado a entender este miércoles que "problemas estructurales y territoriales" del Estado español podrían "condicionar" el traspaso a Galicia de la Autopista del Atlántico (AP-9), pero ha advertido que "no" lo acepta y está dispuesto a "insistir y persistir" en la transferencia, una lucha para la que ha pedido la "unidad" de los grupos gallegos.

En un escenario en el que el foco de la política estatal está puesto sobre el desafío soberanista de Cataluña, Feijóo ha garantizado a sus rivales políticos, que han cuestionado sucesivamente en la Cámara su peso político en Madrid, que pueden "contar" con el PPdeG, con su Gobierno y con él mismo para reivindicar el traspaso, aunque no sea "el mejor momento" para pedir transferencias.

"Si quieren hablar en serio de la transferencia cuenten con nosotros, pero si quieren solo hacer ruido, allá ustedes. Yo estoy muy satisfecho y tranquilo con mi postura, que es honesta", ha reflexionado, antes de remarcar que éste es "el peor momento para hablar de transferencias" en España.

"Que no es el mejor momento para pedir transferencias, que hay muchas autopistas del Estado cuya transferencia pide la Generalitat de Cataluña, que es el peor momento para hablar de transferencias... Aceptando todo esto no puedo aceptar que la transferencia de una autopista vital para Galicia esté condicionada a problemas estructurales y territoriales del Estado español", ha proclamado.

Enfrente se han situado los portavoces de PSdeG, BNG y En Marea, quienes han criticado la postura de la Xunta. Así, el portavoz de la fuerza rupturista, Luís Villares, ha calificado de "bochorno" la situación tras el segundo veto del Gobierno a debatir la iniciativa unánime gallega para el traspaso de la AP-9 en el Congreso.

Mientras, el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga y la nacionalista Ana Pontón han puesto en duda el peso político de Feijóo en Madrid y en el PP. Al tiempo, han apuntado al papel de la presidenta del Congreso y diputada popular por Pontevedra, Ana Pastor, a la hora de levantar el veto del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy y debatir la propuesta que partió del Pazo do Hórreo.

"EMBAJADA PACÍFICA" Y PLENO EXTRAORDINARIO

Villares, quien formuló su pregunta por separado, mientras que las de PSdeG y BNG fueron acumuladas, se ha preguntado de qué sirvió a Galicia "la mayoría absoluta" del PPdeG si Feijóo "ni siquiera es capaz de hacer valer la posición unánime de la Cámara y del país". "Bochorno nos produce la situación en la que nos deja el debate de la AP-9", ha lamentado.

Previamente, el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga ha ironizado con que parece que la "estrella política" de Feijóo "brilla menos" ahora en la política española. "Está pesando poco; digo pesando, no pensando", ha bromeado, antes de incidir en que el PP "no deja de dar malas noticias" al presidente gallego, primero con las inversiones de los presupuestos y después con la AP-9.

Así, ha reprobado, entre otras cuestiones, el segundo veto a debatir la iniciativa de la AP-9 "con premeditación, alevosía y reiteración". Todo ello, basándose el Ministerio de Fomento en "falacias, disparates conceptuales y seudoargumentos" para "vestir la posición previa" que ya había adoptado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a quien ha apostado por considerar "persona non grata".

"Fomento nos desprecia, desprecia a la Cámara y a usted. Mientras usted mantenga una comisión bilateral que le sirve de coartada y no considere persona non grata al ministro, va a parecer cómplice", ha advertido Leiceaga, antes de apuntar que "puede" que Feijóo no lo sea y solo sufra "mera impotencia" a la hora de defender los intereses de Galicia "ante Rajoy".

El dirigente socialista ha trasladado a Feijóo que no quiere que le "explique" por qué su jefe de filas y presidente estatal lo tiene "castigado", pero ha advertido que este "castigo" perjudica a Galicia. Al tiempo, ha apelado a "cerrar un gran parto en infraestructuras" y ha subrayado que es preciso un "acuerdo" para vencer la "resistencia" del Gobierno sobre el traspaso de la AP-9.

"No hay nada más antidemocrático que impedir un debate. El PP en Madrid se comporta como un partido antisistema", ha advertido Leiceaga, quien ha apostado por conformar una comisión, con un integrante político por grupo, que se dirija a la Mesa del Consejo y explique a Pastor las "razones" para demandar este traspaso.

"Demos a conocer con esta embajada pacífica las razones y la dignidad de este Parlamento, que no hay excusas para que la iniciativa deje de tramitarse", ha pedido, antes de avanzar que, si Feijóo no "rompe relaciones institucionales" con el ministro y desactiva la comisión bilateral con el Estado sobre la AP-9, el PSdeG pedirá al resto de grupos convocar un pleno extraordinario sobre la transferencia "en las próximas semanas".

"TIENE EL ENEMIGO EN CASA"

Por su parte, Pontón ha arrancado con una "queja formal" por la acumulación de las preguntas de PSdeG y BNG. Ha añadido que no es de recibo que "si es la misma pregunta, el presidente tenga el doble de tiempo" y ha denunciado que el PP "alterar las reglas del juego". El jefe del Legislativo, Miguel Santalices, ha defendido su decisión, en la que "el presidente no entra", y ha señalado que los tiempos se ajustan a los otorgados "históricamente" en un debate acumulado.

Sobre la AP-9, la dirigente nacionalista ha instado a Feijóo a abandonar su "método de sumisión a Rajoy" y le ha instado a, como proclamaba su "eslogan" en la campaña electoral, ejercer de militante de Galicia.

También ha exigido al jefe del Ejecutivo y líder del PP gallego que "levante el teléfono" para reclamar a Ana Pastor que "no falte al respeto a quien le votó". "Esto no va de informes jurídicos, sino de hacerse respetar como país", ha manifestado Pontón, quien ha advertido al presidente gallego que "tiene el enemigo en casa".

"Le aconsejo que no se confunda de enemigo porque lo tiene en casa. Uno sentado en el Ministerio de Fomento, otra en la Presidencia del Congreso y otro en la Presidencia del Gobierno. Cambie de guión. ¿Está dispuesto a enfrentarse con el tridente o viene aquí a ver si echan atrás esto en Madrid y así se quita un problema de encima? La decisión depende de la Mesa y el voto de Pastor es decisivo", ha advertido.

"INSISTIR Y PERSISTIR", PERO SIN "INCREMENTAR" EL GASTO

"Muy satisfecho" con su postura, pese a las críticas de sus rivales políticos, Feijóo ha advertido que él "siempre" ha defendido el traspaso frente a PSdeG y BNG --aunque durante el debate Pontón reivindicó que el Gobierno bipartito fue el primero en pedirla--, y ha pedido "unidad" en torno a tres objetivos. Dos de ellos, que "no se hagan inversiones sin contar con la Xunta" y que sea el Estado el que pague la rebaja de los peajes de Rande y A Barcala, con un ahorro para las arcas gallegas de 180 millones, los ha dado "por conseguidos".

En el tercero, conseguir la transferencia de una autopista "vital" para la comunidad, ha asegurado que, aunque no sea "el mejor momento" para pedir traspasos al Gobierno, está dispuesto a "insistir y persistir todo el tiempo que haga falta", para lo que ha apelado a la "unidad" de la oposición.

Eso sí, ha anticipado que no aceptará una transferencia que suponga que Galicia tiene que volver a costear la rebaja de los peajes. "Pero no cuente conmigo para pactos espurios que supongan un incremento de gasto para los gallegos. Limpiemos la transferencia y sigamos pidiéndola", ha remarcado.

Finalmente, ha censurado que el PSdeG pida ahora que De la Serna sea "persona non grata", cuando "no quisieron reprobar a la ministra del Plan Galicia de mier...", en alusión a Magdalena Álvarez.