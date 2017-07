Francisco Ocón apuesta por su candidatura "muy amplia" para traer a La Rioja "los cambios del 39 Congreso del PSOE"

Etiquetas

El candidato a la Secretaría General del PSOE de La Rioja Francisco Ocón ha apostado este jueves por su candidatura, que ha definido como "muy amplia, con un proyecto compartido y de unidad", para traer a la formación riojana "los cambios surgidos en el 39 Congreso Federal" del partido.

En una rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por varios de los integrantes de su candidatura, Ocón ha reconocido que "el PSOE ha vivido en el último año momentos de mucha confusión y dificultad, seguramente los más difíciles de los 40 años de democracia", ante lo que el partido "ha hecho un ejercicio de profunda democracia interna y participación".

Fue en un 39 Congreso Federal "en el que los militantes del PSOE hablaron alto y claro" y que ha supuesto "un impulso de optimismo para los propios militantes y para la sociedad, donde habia miles de progresistas que nos estaban esperando".

En este marco, Ocón ha afirmado que presenta "una candidatura muy amplia, con un proyecto compartido y de unidad, que agrupa muchas sensibilidades diferentes, con alcaldes y concejales, pero también con militantes que acogen todas las trayectorias dentro del partido, nuevos y antiguos".

"Nuestro primer objetivo -ha subrayado- es poner en hora el PSOE de La Rioja con el proyecto generado en el 39 Congreso Federal, el más importante que hemos tenido desde los años 70, del que ha emergido un nuevo PSOE en lo interno y hacia afuera. Queremos traer esos cambios al PSOE de La Rioja".

Así, ha abogado por "el empoderamiento de la militancia a la hora de que el partido tome decisiones", a lo que ha sumado que "hay que abrir el partido a la sociedad". Para ello, ha asumido como compromisos "profundizar en la formación de militantes y cargos públicos"; hacer "una campaña de afiliación atractiva, sobre todo entre los más jóvenes"; y, especialmente, "recuperar la unidad del partido".

Algo, ha recalcado el candidato, "que solo puede hacerse de una manera: en torno a sus militantes". Y a esto, además, ha unido "la necesidad de generar confianza", con una "profundización" en la rendición de cuentas, que se prevé extender a la Comisión Ejecutiva Regional "que recorrerá todas las Agrupaciones de La Rioja, como ya vienen haciendo en asambleas abiertas los cargos desde hace dos años".

MUNICIPALISMO Y GOBIERNO.

Ocón ha subrayado el "carácter municipalista que siempre hemos tenido en el PSOE", recordando sus 10 años como concejal en Arnedo "de lo que aprendí muchísimo". Ha señalado que los socialistas "gobernamos en 6 de las 8 cabeceras, contamos con 45 alcaldes y 337 concejales, el mayor número de cargos de los últimos 20 años".

Una presencia municipal "que tiene que ser la base para proyectarnos al Gobierno de La Rioja, la gente tiene que saber, y ya se está demostrando, que hay otra manera de gobernar diferente a la del PP". "Que el PSOE gobierne en La Rioja en 2019 será la única manera de cambiar las políticas y mejorar la vida de la gente", ha afirmado.

Para el candidato, "tenemos los mimbres para hacerlo", sobre cuatro ejes que ha comenzado por "salir de la resignación y el agotamiento del PP, que gobierna desde hace 22 años"; acabando "con el aislamiento politico de la región" respecto, sobre todo, a las regiones vecinas.

Y, especialmente, "abandonando también el aislamiento en las comunicaciones", culpable de que La Rioja "sea de las comunidades que menos crecen" y un tema "por el que el PP no ha hecho nada en los últimos años".

"En definitiva -ha resumido- se trata de acabar con la corrupción, la arbitrariedad y el clientelismo que es la marca de la casa del gobierno del PP desde hace 22 años. En esto somos radicales, como también lo somos en luchar contra los intentos del PP de arrojar basura a los demás: aquí, el único partido con la contabilidad investigada en los tribunales, en el Congreso, y en el Parlamento riojano, es el suyo".

Por todas estas razones, ha aducido Ocón, presenta su candidatura a la Secretaría General del PSOE de La Rioja, desde la que, como ha recalacado, "trabajaré para que Concha Andreu sea la primera presidenta de esta comunidad".

"Debemos cambiar resignación por ilusión, queremos hacer un PSOE mejor para lograr una Rioja mejor. Por eso, presento una candidatura amplia y por eso, me comprometo a que, si gano la confianza para ser secretario general, no quedará sin cumplir nada de lo que he planteado", ha concluido el candidato.