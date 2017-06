MADRID. GABILONDO DICE QUE NO APOYA LA MOCIÓN DE CENSURA DE PODEMOS PERO NO DESVELA SI EL PSOE VOTARÁ EN CONTRA O SE ABSTENDRÁ

Etiquetas

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, dijo hoy, al ser preguntado por la moción de censura de Podemos contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que el PSOE “no la apoya y no es favorable”.Tras afirmar que “no es viable” y que no cree que “sea el mejor camino”, dijo que “hasta el último momento” no se sabrá si se decantan por el no o la abstención.“Lo decisivo es que no estamos a favor”, destacó Gabilondo, quien dijo que después de leer el documento de Podemos con sus propuesta, “tenemos claro que no somos Podemos”. “Ni somos Podemos ni coincidimos con su programa, aunque sí estamos dispuestos a confrontarlo”, manifestó Gabilondo, quien añadió que “no somos lo mismo, sino fundaríamos un partido único”.Consideró que hay “motivos suficientes” para censurar al Gobierno regional y señaló que “si el objetivo es desalojar” al Ejecutivo del PP, “no hay mayoría para hacerlo”.