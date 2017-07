MADRID. GABILONDO ESPERA QUE EN EL PRÓXIMO CONGRESO REGIONAL DEL PSOE “SE HABLE DE LO QUE ES IMPORTANTE: LOS PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS”

Etiquetas

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, señaló hoy, al ser preguntado por el próximo Congreso del PSOE-M, previsto para los días 20, 21 y 22 de octubre, que espera que “se hable de lo que es importante: los problemas de los ciudadanos”.En declaraciones en TVE recogidas por Servimedia, manifestó que aunque él no está afiliado al partido afronta el congreso “con todo menos con indiferencia y debo estar atento porque es una ocasión para ofrecer soluciones a los problema de los ciudadanos y para regenerar y transformar Madrid”.Señaló que espera que los socialistas madrileños entiendan que “sus cosas son las de los ciudadanos” y que “esta oportunidad no se desaproveche”. “El problema no es qué piensa el PSOE de los problema de sÍ mismo sino de los problemas de los madrileños en materia de educación, empleo, sanidad”, según Gabilondo, quien destacó que “si no hacen esto, los partidos terminaran consumidos en sí mismos”.Consideró que el próximo congreso de los socialistas madrileños es “una oportunidad para el PSOE, que tendrá que ver si es capaz de ofrecer algunas vías de acción para la transformación y resolución de problemas”.