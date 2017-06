GARZÓN ESPERA "HECHOS" DE PEDRO SÁNCHEZ QUE SEAN "CONSECUENTES CON SUS PALABRAS"

Etiquetas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, espera que las palabras del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre la defensa de un proyecto político de izquierdas y de un modelo federal del Estado se traduzcan en hechos "consecuentes" con ese discurso.Lo dijo en una rueda de prensa al valorar el discurso con el que Sánchez clausuró el 39 Congreso Federal del PSOE, en el que se eligió a la dirección política que le acompañará y en el que reivindicó el lugar de los socialistas en la izquierda y se comprometió a buscar una mayoría alternativa al PP. Desde el "respeto a los procesos internos" de cualquier otra formación, Garzón subrayó que en IU "conocemos bien" al PSOE, que se ha caracterizado por "utilizar palabras que suenan bien" y que pertenecen "al universo de la izquierda" pero hacer políticas "que no son consecuentes" con ellas. Por ello, pese a desear que esas palabras se conviertan en realidad y que "nada nos gustaría más" que ver al PSOE en un proyecto que contribuya a "fortalecer a la izquierda en el conjunto del país", Garzón subrayó la necesidad de ser "escépticos" y de diferenciar los discursos de los hechos. Recordó, además, que Izquierda Unida sigue defendiendo un "proyecto de ruptura democrática" porque no cree que la corrupción sea un problema individual sino "del sistema", que está "absolutamente agotado". Por tanto, una vez que Sánchez tome decisiones, si intenta con hechos conformar una mayoría alternativa al PP, "habrá al otro lado de la mesa gente de Izquierda Unida con un programa" sobre el que empezar a trabajar para caminar hacia un posible acuerdo.Subrayó que su formación nunca ha puesto vetos, en referencia a Ciudadanos, y no ve "ningún inconveniente" en que ese partido pudiera respaldar una mayoría alternativa. Sin embargo, cree que es "muy improbable" que ocurra si realmente esa alternativa es de izquierdas, porque sus dirigentes son "el sostén del PP" en aquellos lugares donde "más podrido" está el sistema. No hay vetos, sentenció, pero "somos realistas" y Ciudadanos es "un partido de derechas" que difícilmente apoyaría propuestas como el plan de trabajo garantizado, por ejemplo.