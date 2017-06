GARZÓN PIDE "MANTENER LA CALMA" ANTE EL "MOMENTO DULCE" DE SÁNCHEZ EN LAS ENCUESTAS

Etiquetas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pidió este lunes a quienes forman las confluencias con Podemos "mantener la calma" ante el aparente "momento dulce" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las primeras encuestas tras las primarias. Lo dijo en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia al ser preguntado por las encuestas que indican una recuperación del voto a Sánchez tras recuperar el liderazgo en el PSOE y un descenso de Podemos y esas confluencias, de las que forma parte Izquierda Unida. En su opinión, es "normal" que después de las primarias los sondeos reflejen ese "momento dulce" del PSOE, lo cual debe ser interpretado incluso como un "motivo de satisfacción" para toda la izquierda porque indica que los electores de ese partido "no se resignan" a lo que habían hecho sus dirigentes en los últimos tiempos. Cree que desde Unidos Podemos deben "mantener la calma" y seguir haciendo su trabajo "bien", lo cual implica entre otras cosas "poner las luces largas" y saber que sus resultados dependen "de nosotros mismos". Garzón defendió la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la próxima semana se debatirá en el Congreso de los Diputados, porque la gente en la calle pide "hacer algo contra lo que está sucediendo". Aunque esa iniciativa tenga "límites" y no salga adelante, Garzón considera necesario dar el mensaje a la ciudadanía de que hay diputados que ya no se limitan a "pedir dimisiones" mientras a Rajoy "le entra por un oído y le sale por otro".Junto a eso, cree necesaria la autocrítica en toda la izquierda por el hecho de que el PP siga encabezando las encuestas "a pesar de todo lo que está cayendo", lo cual implica que pueden estar siendo "incapaces de construir una alternativa" que cuente con el respaldo necesario.