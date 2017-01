GARZÓN NO VE POSIBLE COMPARACIÓN ENTRE BENOÎT HAMON Y PEDRO SÁNCHEZ

Etiquetas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, descartó este lunes cualquier comparación entre el ganador de las primarias del Partido Socialista francés, Benoît Hamon, y el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez, quien anunció el sábado que concurrirá de nuevo a las primarias.En rueda de prensa y a pregunta de los periodistas, Garzón señaló como único punto en común que en ambos partidos socialistas “la militancia pone de relieve las contradicciones” entre el ideario y la práctica, pero pidió “salvar las distancias”, porque “no es lo mismo” el giro a la izquierda que supondrá Hamon que lo que ocurre en el PSOE, a su juicio una mera “lucha de poder entre familias” sin contenido ideológico real.Garzón, que sigue pensando que el “descabezamiento” de Sánchez se produjo por intentar formar gobierno con Unidos Podemos, recordó no obstante que antes el ex secretario general llegó a un acuerdo de investidura con Ciudadanos “que eludía a la izquierda” y que en su día llegó al poder del partido aupado por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, muy contraria a Podemos e IU.“Cuando el PSOE ha actuado, lo ha hecho como el neoliberalismo más salvaje. No es lo mismo que el PP en cuanto a los derechos civiles, pero en el ámbito económico siempre se ha comportado exactamente como el PP”, concluyó.