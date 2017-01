LA GESTORA DEL PSOE ASEGURA QUE NO ESTÁ “ESTANCADO” EL DIÁLOGO CON EL PSC

Etiquetas

- Pese a que todavía no hay decisión sobre la nueva relación. El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, afirmó este viernes que todavía no hay una decisión tomada sobre las nuevas relaciones entre el PSOE y el PSC, al tiempo que aseguró que el diálogo "no está estancado" pese a que ya llevan más de dos meses de conversaciones.El diálogo con el PSC "no está estancado, en absoluto", dijo Jiménez en declaraciones en Antena 3 recogidas por Servimedia. Es una "negociación muy activa" por parte de las dos organizaciones, se mantiene un "contacto permanente" y se está "trabajando en la base de buscar el mejor entorno" para continuar con su relación.No obstante, en declaraciones en RNE recogidas por Servimedia, el portavoz de la Gestora aseguró que todavía "no hay decisión tomada" sobre la participación del PSC en el próximo Congreso Federal y en las primarias, porque "está abierta esa vía de diálogo sincero, profundo y sin límite en su concreción" entre las dos organizaciones.Jiménez señaló que ambos partidos entiende que tienen que hacer una “revisión completa de las relaciones porque ha habido elementos que han complicado enormemente esa relación, hay tensiones que se han generado por decisiones que se han tomado por parte del PSC, y tenemos que tomar decisiones en dos líneas: de cara a establecer en qué nos comprometemos en términos de proyecto político y, también, decidir cómo instrumentar esa relación desde el punto de vista organizativo".En este punto, el portavoz socialista destacó que el PSOE y el PCS tienen un marco de relación que va camino de los 40 años, que "tiene que actualizarse y renovarse", pero que él se queda "con la voluntad" de ambos partidos de seguir "caminando juntos y de un proyecto compartido", también desde el punto de vista organizativo.