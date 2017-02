EL GOBIERNO PIDE AL PSOE "MENTE ABIERTA" PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS PORQUE ES LO QUE HARÍAN LAS "PERSONAS NORMALES"

Etiquetas

El Gobierno de Mariano Rajoy pidió este viernes al PSOE que tenga "mente abierta" para negociar y aprobar posteriormente los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y recalcó que eso es lo que harían las "personas normales".El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, habló así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre los contactos que está manteniendo el Ejecutivo con los diferentes partidos de la oposición para presentar en las próximas semanas unas cuentas públicas que aplicar este mismo ejercicio.Méndez de Vigo no quiso dar detalles de las conversaciones que se están produciendo porque las lideran la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero recalcó que hay diálogo con otros partidos y que eso es "bueno" para que España pueda tener Presupuestos Generales y no tengan que seguir prorrogados los de 2016.No obstante, puntualizó como condición para la presentación de unos Presupuestos "tener certidumbre de que hay voluntad de diálogo y de que se apruebe" el proyecto que quiere sacar adelante el Gobierno, para lo que considera imprescindible que desde otros partidos "se tenga la mente abierta y se piense lo que le conviene al país en estos momentos"."No es bueno decir que jamás aprobaremos los Presupuestos porque en la vida normal eso no es lo que dicen las personas normales", sentenció sobre las críticas de varios dirigentes del PSOE a respaldar las cuentas de este año como ya hizo el partido con el techo de gasto. "Las personas normales escuchamos lo que nos dicen e intentamos acomodar una posición para llegar a un acuerdo".Recalcó que la aprobación de unos Presupuestos contribuirían "a la estabilidad política y a una mayor credibilidad política de nuestro país" en el actual contexto internacional. Además, advirtió al PSOE de que no sería "coherente" haber aprobado el techo de gasto y no aprobar ahora las cuentas de 2017.También reprochó al principal partido de la oposición, al que el Gobierno querría tener a su lado para sacar adelante los Presupuestos, que "no tiene mucho sentido" rechazar esa posibilidad sin conocer el contenido de los mismos. Por eso, reclamó "que no se tengan apriorismos" y "anteponer los intereses generales que convienen a España a los intereses particulares" de cada formación política.