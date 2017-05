EL GOBIERNO VE “EXTRAÑO” QUE EL PSOE REABRA “VIEJAS HERIDAS” SOBRE EL FRANQUISMO AHORA QUE NO GOBIERNA

Etiquetas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, consideró este viernes que es “extraño” que el PSOE haya impulsado en el Congreso una proposición no de ley para reclamar la exhumación de los restos de Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos “después de haber gobernado tantos años” sin tomar iniciativas en este sentido. Cuestionó, por tanto, que reabra “viejas heridas” en vez de conmemorar los 40 años de democracia.El también ministro de Educación, Cultura y Deporte se pronunció en estos términos en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros que presidió el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, después de que esta semana el Congreso haya reclamado la exhumación del dictador.“Estos cuarenta años son los mejores de la historia de España y creo que no es una buena idea conmemorarlos intentando abrir viejas heridas e historias”, sentenció, antes de valorar que solo se trata de una “moción” y remarcar que el Gobierno “cumple” con la Ley de Memoria Histórica.Así las cosas, expresó su extrañeza por el hecho de que el PSOE, “después de haber gobernado tantos años, ahora se preocupe por tomar iniciativas en este sentido” cuando “podría haberlas hecho cuando gobernaba”. “Al Gobierno le preocupa resolver los problemas de la gente”, reseñó.SEGUIMIENTO CON “INTERÉS” DE LAS PRIMARIAS SOCIALISTASAdemás, confesó que el Gobierno sigue “con interés” el proceso interno del PSOE, donde Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López compiten para hacerse con la Secretaría General. No obstante, se mantuvo en la posición oficial de no hacer ninguna valoración a este respecto para “no interferir” en las primarias.“Son los militantes socialistas los que tienen que tomar su decisión y me gustaría que acertaran”, manifestó, para a renglón seguido calificar como “normal” que el PP y el PSOE puedan llegar a acuerdos en esta legislatura, como se visualizó ayer mismo en el Congreso con el acuerdo al que llegaron los dos principales partidos para las presidencias de las comisiones de investigación sobre la financiación del PP y las cajas de ahorros.