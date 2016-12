EL GOBIERNO VE “INDIFERENTE” LO QUE HAGA AZNAR A PARTIR DE AHORA, AUNQUE TEME MÁS CRÍTICAS

Etiquetas

El Gobierno considera “indiferente” lo que haga a partir de ahora José María Aznar, después de que ayer comunicase al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, su renuncia a la presidencia de honor del Partido Popular. No obstante, asume que tras esta decisión tiene más libertad de acción para criticar con más crudeza la gestión de los populares.La ruptura con Aznar fue uno de los temas más comentados en la tradicional copa de Navidad que ofreció Rajoy en el Palacio de La Moncloa. Fuentes gubernamentales asistentes al acto explicaron que la separación del PP con FAES, la fundación que dirige Aznar, llevaba gestándose un año.Por ello, la decisión final del exlíder del PP no ha sorprendido y se respeta. Dichas fuentes insisten en que la forma y el momento de anunciarlo va con la forma de ser del propio Aznar, que mantendrá su condición de militante del partido pero al no ser presidente de honor ya no participará en el XVIII Congreso Nacional.En Moncloa son conscientes de que de ahora en adelante Aznar tiene mayor libertad de acción para expresar aún si cabe con más contundencia sus opiniones, pero también reseñan que ya será “indiferente” lo que haga o diga. Pese a que consideran “natural” que Aznar haya optado por abandonar la Presidencia de honor del partido, una vez que FAES ha roto su vínculo con el PP, sí se percibe “cierta deslealtad” hacia el partido, tras las numerosas manifestaciones en las que su fundación ha cuestionado la labor del Gobierno.Aznar remitió ayer una carta a Rajoy para comunicar su decisión, en la que también aprovechó para expresar su gratitud y afecto a los militantes por su dedicación y servicio a España y por su generosidad hacia su persona. "Me siento muy orgulloso de ser uno más entre ellos", subrayó.El presidente de FAES, que también mantuvo una conversación telefónica con Rajoy, explicó que no participará en el próximo Congreso Nacional del PP, que espera sea un éxito. "He aprovechado también para desear a Mariano Rajoy los mejores aciertos en su tarea en estos momentos tan importantes y difíciles", explicó ayer en su misiva.“Hoy la nueva situación de la Fundación FAES, que desde de su creación en Valladolid en 1989, siendo yo presidente de la Junta de Castilla y León, ha estado vinculada al Partido Popular; su independencia y, por consiguiente, su desvinculación del Partido Popular, aconseja, sinceramente, esta decisión”, explicó. El expresidente del Gobierno justificó esta decisión alegando que “ningún patrono de FAES ocupa cargo alguno, ni tan siquiera honorífico, en ninguna formación política”. “Como presidente de FAES no deseo ser una excepción”, zanjó.