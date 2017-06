EL PP DICE QUE EL PSOE PUEDE “METER EN GRAVES PROBLEMAS” A LOS ESPAÑOLES POR SU PROPUESTA “PLURINACIONAL”

Etiquetas

- Critica el tono “faltón y descalificador” de Sánchez contra Rajoy. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, consideró este martes que el PSOE dice “verdaderos disparates” al hablar del “carácter plurinacional del Estado” y alertó de que esta forma de ver España “puede meter en graves y serios problemas” al conjunto de la ciudadanía.En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz parlamentario de los populares criticó así la apuesta que los socialistas hicieron en su 39 Congreso Federal por impulsar una reforma "federal" de la Constitución española para "perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado".“Entiendo que el PSOE es un partido que está pasando por serios problemas internos y tiene una clarísima indefinición en asuntos que nos conciernen a todos, como es el caso de qué es una nación, y ya hemos caído en muy poco tiempo en escuchar verdaderos disparates”, valoró Hernando.Acto seguido alertó de que “España no es Bolivia” y advirtió al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que el régimen bolivariano “no es el ejemplo”. “Si alguien pretende competir entre Venezuela y Bolivia está en su legítimo derecho, pero los españoles no se merecen bajar a este tipo de terrenos tan deplorables”, expuso.Dicho esto, Hernando consideró que el líder de los socialistas “tiene que hacérselo mirar” si no tiene claro a estas alturas que una nación se caracteriza por ser una organización “con un territorio” y con una política y una historia “en común”. “Si para intentar buscar 8 o 9 votos se pretende jugar con la soberanía nacional y el concepto de nación española, me parece que Sánchez y el PSOE se equivocan y que van a meter en graves y serios problemas al conjunto de los españoles”, remarcó Hernando, que quiso dejar “muy claro” que sobre este asunto “no va a haber diálogo posible”.TONO “FALTÓN” DE SÁNCHEZAdemás, denunció el tono “faltón y descalificador” que utilizó hoy Sánchez en la primera reunión de los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien demandó “decencia y ejemplaridad” y advirtió que su “prioridad” será “cambiar al Gobierno” del PP.“Me llena de asombro y consternación el tono de esta mañana del nuevo líder del PSOE, que ha utilizado un tono faltón y descalificador contra el presidente del Gobierno en una actuación que no tiene nada que ver con la realidad”, denunció, antes de asegurar que Sánchez “se equivocará” si su objetivo es “competir con Pablo Iglesias en insultos” contra Rajoy.En este sentido, dijo que al PP esperaba “más propuestas” y “menos insultos” esta mañana. “Si esto lo hace para intentar disimular sus carencias o errores, me parece que este no es el camino más razonable...”, comentó Hernando sobre las duras palabras del líder socialista.Al nuevo equipo del Grupo Parlamentario Socialista le deseó “lo mejor” en esta nueva etapa y le conminó a “mantener la senda del diálogo que hemos mantenido a lo largo de estos meses de legislatura”, teniendo en cuenta la “necesidad perentoria y evidente” de un momento político en el que no hay mayorías.