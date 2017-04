GÜRTEL. RAJOY AFRONTA “MUY TRANQUILO” SU DECLARACIÓN PORQUE VA DE TESTIGO “Y NO DE OTRA COSA”

Etiquetas

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, está “muy tranquilo” en este momento, a pesar de haber sido llamado a declarar en el juicio de la ‘Gürtel’, porque va de testigo “y no de otra cosa”, según afirmó el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo.Así lo expuso el ‘número 3’ de Rajoy en Génova en una entrevista en Rne recogida por Servimedia, donde señaló que aún no hay “formato y fecha” para la declaración que el jefe del Ejecutivo tendrá que prestar como testigo en el juicio sobre la primera época de la 'Gürtel' (1999-2005), según lo dictaminado por la mayoría del tribunal que juzga la presunta trama corrupta desde octubre de 2016. “Él está muy tranquilo, porque no puede aportar algo que no conoce”, manifestó Maíllo, para quien esta testifical va a ser “fallida” dado que “no va a aportar nada”. Se habla, dijo, de la financiación de las campañas electorales de 2003 de Majadahonda y Pozuelo, cuando Rajoy “no tenía ningún tipo de control sobre esas cuestiones”.Por esta razón, juzgó que esta declaración es “innecesaria”, aunque acto seguido matizó que el PP y su líder estarán a disposición de la Justicia, pese a no compartir esta decisión. Además, calificó de “chiringuito del PSOE” a la acusación popular en este proceso, ejercida por la asociación Adade.“Lo que hace es pedir una y otra vez la declaración de Rajoy y no para saber la verdad, lo hace por la intención de hacer daño al PP y con razones puramente políticas”, comentó, antes de sugerir que “igual hay que eliminar o poner más límites” a la figura de la acusación popular, que hoy por hoy es un “anacronismo”.Por último, juzgó “complemetamente impropio y fuera de lugar” que Ciudadanos amenazase con pedir la dimisión de Rajoy si le imputan tras su declaración como testigo. “Inés Arrimadas en este caso no fue muy respetuosa. Rajoy va de testigo y no de otra cosa”, zanjó el coordinador general de los populares.