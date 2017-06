GÜRTEL. ARENAS: “NUNCA PUEDE ENTRAR EN MI CABEZA QUE EL PP TUVIERA FONDOS EN SUIZA"

Etiquetas

- Proclama su “desconocimiento absoluto” de la financiación del PP: “Yo me dedicaba a la política”. El exsecretario del PP Javier Arenas aseguró hoy a la fiscal Concepción Sabadell, en el juicio de la 'Gürtel', que tenía un "desconocimiento absoluto" sobre el detalle de la financiación de las campañas electorales del partido. “Yo me dedicaba a la política” y “si hubiese llegado alguna factura se hubiera remitido directamente al tesorero", dijo.Admitió que los últimos años han sido “muy desagradables” en el partido y añadió que "nunca puede entrar en mi cabeza que el PP tuviera fondos en Suiza".Arenas aseguró este martes, durante su declaración como testigo en el juicio por la primera etapa de la trama 'Gürtel', que las donaciones suponían un “porcentaje muy pequeño de la financiación” del PP y que “jamás” llegaban a cambio de algún favor o concesión. Su presencia en la vista se produce a petición de la defensa del extesorero Luis Bárcenas.En su declaración explicó que mientras fue ministro gestionó departamentos que “no contaban con grandes inversiones y proyectos. En todo caso, jamás tuvimos una tacha del Tribunal de Cuentas". Personalmente, insistió, "jamás he recibido un solo euro ajeno a mi retribución y a mi correspondiente declaración fiscal. Y, además, nadie me lo ha propuesto".En relación a las donaciones al partido, indicó que “a mí me dijeron que eran a cambio de nada y que todo era legal"."Han pasado 23 años. Todo lo que he percibido siempre lo he declarado a la Hacienda Pública", continuó, para añadir que “jamás” entregó fondos para nutrir las arcas del PP. Insistió en que el secretario general “no tiene firma” y que todo lo relativo a la financiación del partido “depende del tesorero. Yo no he firmado ni un talón, no he ordenado ni un gasto", sentenció.BANDEJA DE PLATA"Las tres fuentes de financiación del PP”, relató en otro momento de su declaración, “son las ayudas públicas, las cuotas de los militantes y las aportaciones de los militantes".Negó, asimismo, que se hiciera un regalo a Álvaro Lapuerta con reflejo en los 'papeles de Bárcenas'. En ese sentido, explicó, "cuando se daba una comida de despedida, hacíamos una pequeña aportación para hacer un regalo simbólico y modesto". Recordó, por ejemplo, que le invitaron “a una cena o comida de despedida y se me regaló una bandeja de plata con la firma de los que la habían sufragado".En varias ocasiones a lo largo de su declaración insistió en que "todo lo que he percibido siempre, siempre lo he declarado a la Hacienda Pública" y reconoció que “en el PP había un plus de responsabilidad para los cargos más altos. Pero eso se ha contado mil veces y se tramitaba por los círculos habituales, en la nómina, por el banco y absolutamente legal y declarado".El exsecretario del PP admitió conocer al cabecilla de la red, Francisco Correa, aunque dijo no haber tenido “nunca ningún encuentro privado” con él. “Le debí conocer en un acto público que coincidiéramos o en la sede de nuestro partido", indicó.Además, dio cuenta de la mecánica del partido en las campañas electorales. Puso como ejemplo las municipales de 2003, cuando “hacía muchos mítines diarios. Y me ocupaba de mis funciones en el Ministerio”.Arenas dijo que como responsable del Partido Popular “me ocupaba de la política, no de elegir qué compañías participaban en las concesiones de eventos del partido". "Era un valor entendido que se pedían varias ofertas y la decisión final se tomaba por los mejores precios y la garantía de servicio", añadió.Explicó que "el tesorero era el encargado de gestionar las donaciones al partido”, en referencia a Álvaro Lapuerta, que quedó fuera del caso por demencia sobrevenida, y que éste le dijo que las “donaciones suponían un porcentaje muy pequeño de la financiación del partido y llegaban a cambio de nada". Según relató ante el tribunal, "el gerente no era un cargo político del partido, por lo que en lo que yo recuerdo no formaba parte de la dirección nacional del partido. No era un cargo político en sí. El señor Bárcenas dependía directamente del señor Lapuerta".