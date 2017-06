GÜRTEL. ARENAS ASEGURA QUE LAS DONACIONES AL PP ERAN UNA PARTE “MUY PEQUEÑA” DE SU FINANCIACIÓN

Etiquetas

El que fuera secretario general del PP Javier Arenas aseguró este martes, durante su declaración en el juicio por la primera etapa de la trama 'Gürtel', que las donaciones suponían un “porcentaje muy pequeño de la financiación” del partido y que “llegaban a cambio de nada”.Arenas, que declara en calidad de testigo a petición de la defensa del extesorero Luis Bárcenas, explicó que mientras fue ministro gestionó departamentos que “no contaban con grandes inversiones y proyectos. En todo caso, jamás tuvimos una tacha del Tribunal de Cuentas".Explicó que "el tesorero era el encargado de gestionar las donaciones al partido”, en referencia a Álvaro Lapuerta, que quedó fuera del caso por demencia sobrevenida, e indicó que éste le dijo que las “donaciones suponían un porcentaje muy pequeño de la financiación del partido y llegaban a cambio de nada". Según relató ante el tribunal, "el gerente no era un cargo político del partido, por lo que en lo que yo recuerdo no formaba parte de la dirección nacional del partido. No era un cargo político en sí. El señor Bárcenas dependía directamente del señor Lapuerta".