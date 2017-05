GÜRTEL. RIVERA RESTA IMPORTANCIA A LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN PERSONA EN LOS TRIBUNALES

Etiquetas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, restó este martes trascendencia a que el jefe del Ejecutivo y del Partido Popular, Mariano Rajoy, tenga que comparecer de manera presencial en el juicio sobre el 'caso Gürtel'.“Respeto las decisiones judiciales, en este caso una decisión técnica, y no le veo ningún inconveniente ni una cosa ni a la contraria”, expresó Rivera en los pasillos de Congreso cuando se le preguntó por la decisión de la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional de citar a Rajoy para que testifique en persona en la sede judicial de San Fernando de Henares (Madrid).“Lo grave no es que tenga que comparecer en persona o por plasma, que es lo habitual para Rajoy, sino que se está investigando una trama de corrupción que afecta al PP”.Por ello, recordó que Rajoy tendrá que acudir “también a la comisión de investigación” en el Congreso y que ha comenzado a trabajar pese a “que alguno no quería que se pusiera en marcha y el PP lo intentó evitar”.