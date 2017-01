GÜRTEL. PODEMOS DICE QUE EL PP SIGUE SIN ASUMIR RESPONSABILIDADES

Etiquetas

La jefa de gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, manifestó este lunes que el Partido Popular considera la corrupción como “una cuestión de manzanas podridas” y no asume responsabilidades. La también portavoz de Unidos Podemos en el Congreso indicó en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja que la corrupción ha sido una forma de Gobierno y que tanto políticos como empresarios “han utilizado mecanismos como las puertas giratorias y el intercambio de favores para mantener la toma de decisiones alejada de la ciudadanía”. Asimismo, consideró que más allá de las decisiones judiciales “es un escándalo que la corrupción se siga tomando por parte del PP como unas cuestión de manzana podridas y que no se asuma la responsabilidad que tenemos todos para asegurar que en este país deje de ser posible que los empresarios compren a políticos para después tomar decisiones que no benefician a la gente”.