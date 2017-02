GÜRTEL. RAJOY: "LO QUE DIGAN LOS TRIBUNALES SIEMPRE ME PARECE BIEN"

Etiquetas

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirmó este sábado sobre la sentencia judicial de la trama valenciana del 'caso Gürtel' que "lo que digan los tribunales siempre me parece bien".Rajoy hizo estas declaraciones al llegar al 18 Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana en la Caja Mágica de Madrid, donde esta tarde anunciará los nombres de la nueva Ejecutiva que le va a acompañar durante los próximos años al frente del partido.Ante un grupo de periodistas mientras recorría la zona de stands del cónclave popular, Rajoy se refirió con esta palabras a la sentencia conocida el viernes sobre el 'caso Gürtel' que ha condenado a 13 y 12 años de cárcel a los principales cabecilla de la trama organizada por el empresario Francisco Correa."Lo que digan los tribunales siempre me parece bien", afirmó escuetamente Rajoy, quien además recordó que el PP piensa seguir actuando "contra las personas que no hagan lo debido" y confió en que los casos de corrupción surgidos en los últimos años pasen "pronto" a formar parte de la "historia mala" del partido.