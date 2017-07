GÜRTEL. EL PP NO TIENE “NINGÚN TEMOR” A LA DECLARACIÓN DE RAJOY EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Etiquetas

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, aseguró este martes que en su partido no hay “ningún temor” a la declaración que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que prestar en calidad de testigo al próximo día 26 ante el tribunal que juzga la primera etapa de la 'trama Gürtel'. Lo dijo en un desayuno informativo organizado por Europa Press al ser preguntado por la declaración en persona del jefe del Ejecutivo ante la Audiencia Nacional, en la que “va a aportar muy poco porque de lo que tiene que hablar es de la financiación de dos campañas de 2003 donde no tenía responsabilidad”.Alertó de que “no hay nadie” que tenga responsabilidades sobre los 8.000 municipios de España y reiteró la “extrañeza” del PP por “la forma en la que se produce” esta citación. Dicho lo cual, remarcó que su formación cree en el Estado de Derecho, respeta las decisiones judiciales y ve esta declaración “con la normalidad democrática con la que se tiene que ver”.Además, subrayó que no es el único presidente del Gobierno que se ha visto en esta tesitura, porque “en Europa se han producido casos similares”. “Lo vemos dentro de la normalidad democrática y no tememos absolutamente nada porque, como no tenemos nada que ocultar, ningún temor”, insistió el coordinador general de los populares.