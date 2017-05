'Génova' espera un PSOE comprometido con la Constitución y la estabilidad de España tras la victoria de Sánchez

Etiquetas

Rajoy reúne este lunes a su Comité Ejecutivo Nacional, que valorará el resultado de las primarias socialistas

La dirección nacional del PP espera, tras conocer los resultados de las primarias del PSOE que han dado la victoria a Pedro Sánchez, que en esta nueva etapa esa formación esté "comprometida" con la Constitución, la estabilidad de España y la creación de empleo, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Con el 90% escrutado, el exsecretario general del PSOE se ha convertido en ganador de las primarias con el 49,77 por ciento de los votos, seguido por Susana Díaz, que logra el 40,18 por ciento, y por Patxi López, con el 10,05 por ciento. El candidato ganador suma de momento 67.125 apoyos, Díaz ha recibido 54.192 y López, 13.543 papeletas, según los últimos datos provisionales.

Tras conocer la victoria de Sánchez, fuentes del PP han expresado su respeto al procedimiento interno y espera n que el resultado sea un PSOE comprometido con la Constitución, la estabilidad de España y la creación de empleo.

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha convocado este lunes a su Comité Ejecutivo Nacional -del que forma parte la cúpula del partido y los barones territoriales, entre otros-- y se da por sentado que esa reunión servirá para valorar y analizar cómo puede influir el triunfo de Sánchez en la situación política actual.

ALBIOL: "UNA DESGRACIA PARA ESPAÑA"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Cristina Cifuentes, ha sido una de las primeras en dar la enhorabuena a Pedro Sánchez. "Tienes la enorme responsabilidad de hacer que el PSOE siga siendo útil para la estabilidad de España", ha manifestado en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Otros parlamentarios del PP no han ocultado su preocupación al conocer que Sánchez liderará de nuevo el PSOE. "Vuelve el 'No es No' de Sánchez Castejón, malas noticias para la política española que necesita diálogo y acuerdos para avanzar juntos", ha escrito en la misma red social la diputada Ana Madrazo.

Más contundente se ha expresado el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, que ha afirmado en su cuenta de Twitter que el hecho de que "vuelva" Pedro Sánchez es "una desgracia para España". "Escora al PSOE en la extrema izquierda y una oportunidad de ampliar base al Partido Popular".