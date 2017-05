'Génova' niega 'fuego amigo' en los informes de la UCO sobre Cifuentes y alaba su "tolerancia cero" contra la corrupción

Etiquetas

La dirección nacional del PP ha negado este jueves 'fuego amigo' en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra Cristina Cifuentes y ha elogiado la "tolerancia cero" de la presidenta madrileña ante los casos de corrupción.

Así se han pronunciado varios vicesecretarios del PP en los pasillos del Congreso al ser preguntados si creen que la filtración de los informes de la UCO que pedían investigar a Cifuentes en la trama Púnica proceden de 'fuego amigo', es decir, de los propios 'populares', así como si consideran que la presidenta madrileña tiene enemigos dentro del partido.

La propia Cifuentes apuntó este miércoles en esa dirección al insinuar que está siendo víctima de una campaña de 'fuego amigo' dentro del PP. "Casualidad es pero yo hace mucho tiempo que dejé de creer en las casualidades", afirmó, tras señalar que no se puede poner en duda su "limpia" trayectoria.

CASADO: FUEGO AMIGO "EN ABSOLUTO"

El primero en negar que esas informaciones vengan de 'fuego amigo' ha sido el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado. "En absoluto", ha sentenciado en los pasillos del Congreso, donde ha recordado que desde que salió a la luz ese documento incluido en el sumario del 'caso Púnica' han sido muchos los dirigentes del partido que han expresado su respaldo a la mandataria madrileña, empezando por el propio Mariano Rajoy.

Según Casado, cuando Cifuentes dice que "no cree en las casualidades" al hablar de la filtración del informe de la UCO, su compañera no apunta al PP, sino a Podemos, al que ha acusado de "magnificar" las informaciones sobre la presidenta coincidiendo con su anuncio de presentar una moción de censura contra ella que, además no va a triunfar, porque Ciudadanos no piensa apoyarla.

MAILLO: "TODOS SON AMIGOS"

También el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha subrayado --en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press-- que Cifuentes tiene "todo el apoyo del PP" y ha señalado que, aunque respetan "todos los informes que se puedan elaborar", al final "lo que vale son las decisiones judiciales".

Después se le ha preguntado en los pasillos del Congreso si cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene muchos enemigos dentro del PP y Maillo ha respondido lacónico que "todos son amigos". "Todos, todos, todos", ha apostillado.

MAROTO: UNA DE LAS CANDIDATAS "MÁS VALORADAS"

Por su parte, el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, ha asegurado que Cifuentes es una de las candidatas del PP "más valoradas" por aplicar la "tolerancia cero" contra la corrupción "caiga quien caiga". Además, ha dicho que tiene "muchos amigos" en la Comunidad de Madrid.

"Es una de las candidatas del PP mejor valoradas, entre otras cosas es una de las mejor valoradas porque ha sido una de las voces más valientes junto con otras muchas en el PP, que ha dicho tolerancia cero caiga quien caiga", ha manifestado en los pasillos del Congreso.

Por eso, Maroto ha dicho que si a alguien "no le gusta" que Cifuentes piense así, quien tiene el "problema" es el que no piensa igual que ella, no la presidenta madrileña, a la que ha dicho apoyar "personalmente en todo lo que ha hecho desde el primer minuto hasta el último".