'Génova' respeta la "decisión personal" de Aguirre de dimitir y dice que ha sido "una persona relevante" para el PP

Etiquetas

La dirección nacional del PP ha expresado este lunes su respeto a la "decisión personal" de Esperanza Aguirre de presentar su dimisión como portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid y ha señalado que ha sido "una persona relevante" para el partido. En este punto, ha puesto en valor su "larga trayectoria política".

Así se ha pronunciado el PP en un escueto comunicado de cuatro líneas difundido casi dos horas después de que la propia Aguirre anunciara en público que presenta su dimisión de todos sus cargos públicos por no haber "vigilado" a Ignacio González cuando era vicepresidente de la Comunidad de Madrid. De hecho, ha asegurado que se siente "traicionada" y "engañada".

"El Partido Popular respeta la decisión personal tomada en la tarde de hoy, por Esperanza Aguirre, de dimitir de su cargo de portavoz del Grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid y dejar su acta de concejal", indica el PP.

En un segundo párrafo, destaca su trayectoria en el partido. "El PP valora y reconoce la larga trayectoria política de Esperanza Aguirre, desarrollada en distintas administraciones así como en el partido, y considera que ha sido una persona relevante para esta organización", concluye.

Este mediodía, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, afirmó en rueda de prensa que la dirección nacional no había pedido la dimisión de Aguirre y subrayó que ya había asumido su "responsabilidad orgánica" en febrero de 2016 cuando dejó la Presidencia del PP de Madrid por otras informaciones sobre el llamado 'caso Púnica'.

"No he oído ninguna acusación ni ninguna investigación que recaiga contra Aguirre. Me imagino que será ella la que tenga que explicar cualquier tipo de responsabilidad que considere que ha tenido en su relación con Ignacio González, fuera de cualquier acusación procesal o penal", dijo Casado, cuatro horas antes de que la propia Aguirre anunciara su dimisión.

Sin embargo, en los últimos días, desde que se conoció la detención de Ignacio González por presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II, distintas fuentes en el partido habían defendido en privado que Aguirre debería dar un paso atrás por no haber vigilado a su mano derecha.

TRASLADO A RAJOY POR SMS

Además, fuentes 'populares' han indicado a Europa Press que "parece" que Esperanza Aguirre ha optado por comunicar a Mariano Rajoy su dimisión a través de un sms telefónico, poco antes de comparecer públicamente ante los medios de comunicación.

El presidente del Gobierno está de viaje oficial en Brasil y, de hecho, ha comparecido esta misma tarde sobre las 17.00 horas con el presidente brasileño, Michel Temer, --junto minutos después de conocerse el paso de Aguirre-- pero no ha admitido preguntas.