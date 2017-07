Germà Gordó cree que Puigdemont "se equivocó" con el cese de Baiget como conseller por cuestionar el 1-O

Etiquetas

Pide al Govern que corrija y no deje decisiones ni ideología en manos de la "izquierda radical"

El diputado no adscrito en el Parlament, Germà Gordó, ha valorado positivamente los 18 meses de gobierno del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pero cree que "se equivocó" cesando al exconseller de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget.

En su primera rueda de prensa tras dejar el partido de Puigdemont --el PDeCAT-- y acompañado de la miembro de su plataforma Nova Convergència Teresa Pitarch, ha recordado que es potestad del presidente decidir los ceses y los nombramientos del Ejecutivo.

"Pero, creo que el conseller Baiget ha sido un muy buen conseller. Es una persona de sentido común, trabajadora, equilibrada, que básicamente acierta en sus decisiones y creo que el presidente Puigdemont no acertó en su cese", ha apostillado.

Gordó considera que el error de Puigdemont se circunscribe en "censurar a alguien por su opinión", a pesar de que cree que las dudas manifestadas por Baiget sobre la posibilidad de votar el día 1 de octubre, no son mayoritarias dentro del partido.

"El presidente se equivocó. Cuando una persona opina con cierta libertad y es una persona leal, es excesivo su cese por haber dado una determinada opinión", ha dicho el también exconseller de Justicia del Ejecutivo del actual presidente del PDeCAT, Artur Mas.

Pese a que ya no pertenece al partido, Gordó ha llamado al PDeCAT a "no perder el espíritu de libertad de expresión" ni tampoco el del diálogo y, en ese sentido, ha dicho que no criticará la reunión entre las permanentes del PSOE y del PSC que mantendrán el viernes para abordar el momento político catalán.

"No es bueno criticarlas desde ningún partido ni desde ninguna institución", ha dicho después de que la portavoz del Govern, Neus Munté, haya asegurado este mismo martes que el Ejecutivo catalán espera "bien poco" de las propuestas para solucionar el encaje catalán que abordarán los socialistas.

Gordó, que se ha denominado a sí mismo como el diputado número 72 --en referencia a la mayoría independentista que JxSí y la CUP forman en el Parlament-- para todo aquello que tenga que ver con el "proceso de soberanía del país".

Con todo, ha advertido al Govern que no sólo hay que trabajar para ese proceso, sino que "se tendría que trabajar para el día a día", algo que cree que el Ejecutivo de Puigdemont hace, pero habiendo olvidado parte de su ideología.

"Creemos que el Govern ha dejado parte de su ideología y de sus decisiones en manos de la izquierda más extrema y eso es algo para corregir", ha dicho en referencia a la CUP y ha añadido que, pese a ello, estarán al lado del Govern y las instituciones en sus políticas básicas y en el proceso soberanista.

Ha recordado que el proceso debe cerrarse con el referéndum que el Govern prevé celebrar el 1 de octubre para el que llamará a la participación, pero ha incidido en que "hay que dialogar con el Estado hasta la última hora, hasta el último minuto y hasta el último segundo".

Preguntado por si llamarán a la participación pidiendo el 'sí' a la independencia ha recordado que las bases de su plataforma son públicas y que en ellas consta que trabajarán para "la creación de un Estado independiente en el seno de la UE".