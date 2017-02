Gimeno no negociará el Presupuesto y el Gobierno aprobará ya una Orden para tramitar obras

Etiquetas

El presidente del Gobierno de Aragón rechaza el "cinismo" del PP y emplaza a Podemos a negociar

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, no participará en la negociación del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 y el Ejecutivo remitirá esta semana al Boletín Oficial de Aragón (BOA) una Orden para poder "empezar a tramitar" las obras de colegios públicos anunciadas, aunque solo se podrán ejecutar si la Administración dispone de crédito, lo que exige aprobar la Ley.

Lo ha anunciado este miércoles, en sesión plenaria de las Cortes autonómicas el presidente aragonés, Javier Lambán, quien ha comparecido a petición del Grupo del PP. "No queremos la prórroga" presupuestaria, ha subrayado, emplazando en varias ocasiones a Podemos a negociar el proyecto de ley. Aragón tendrá Presupuestos "más pronto que tarde", ha aseverado.

En su intervención, ha dicho que "podemos avanzar" en todas estas obras que exige Podemos para negociar, aunque ha precisado que para ejecutarlas es necesario aprobar las cuentas. Serán los grupos parlamentarios quienes dialoguen.

El presidente ha puntualizado que no ha entregado "la cabeza de ningún consejero" porque "no lo haría jamás", y ha recordado que el consejero Fernando Gimeno tampoco participó en la negociación del Presupuesto de 2016.

Ha repasado la actuación llevada a cabo por su Gobierno para aprobar los Presupuestos, exponiendo que "intentamos que se cumplieran unos acuerdos suscritos por todas las fuerzas" de izquierdas, pero "no lo conseguimos" y después presentaron un power point que "recogía el espíritu" de las cuentas "de una forma bastante precisa" pero "tampoco fue posible".

Ahora, tras remitir a los grupos parlamentarios, días atrás, un borrador más extenso, Lambán tiene "alguna esperanza" de que en próximas fechas se desbloquee la negociación.

Se ha dirigido al presidente del grupo de Podemos, Pablo Echenique, para plantearle que si ambos se pusieran a redactar un Presupuesto por separado "al final coincidiría", exigiéndole que no dé pábulo a "la insidia, la continua maniobra de poner palos en las ruedas", advirtiendo de que los populares "están esperando que nos despedacemos para gobernar esta Comunidad a partir de 2019", que es "lo peor que le podría pasar a Aragón".

CINISMO

Ha insistido en que Aragón "no es una excepción, hay otras comunidades en nuestra misma situación" y en el ámbito nacional "nadie está atosigando a Rajoy porque todo el mundo es consciente" de la situación política de España, pese a lo cual los populares aragoneses siguen "instalados en una manera antigua de entender la política, aislados de la realidad".

El presidente ha criticado a los "maestros del cinismo", en alusión a los populares, observando que tampoco ha presentado los Presupuestos el Gobierno de España y ha recordado los "sainetes memorables" y "retrasos mejorables" en la tramitación del Presupuesto durante la legislatura pasada (PP-PAR).

HITO

Dirigiéndose al PP ha dicho: "No sé quién gobernará después de nosotros y le tocará rematar el proyecto de Guissona", indicando que "nosotros no tuvimos ningún proyecto que continuar porque --los populares-- no hicieron absolutamente nada", añadiendo que "ustedes solo dejaron déficit, servicios rotos y mancillados".

"Ustedes ahuyentaban empresas, no generaron un solo hito de inversión", mientras que ahora ha mejorado el índice de confianza empresarial, ha continuado el presidente, apostillando que si el PP hubiera cumplido su "obligación", estarían terminados los colegios pendientes de construirse.

"Abandonen la vieja manera de entender la política", ha pedido Lambán a los populares, animándoles a imitar la "posiciones centristas" del exportavoz regional y actual secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro. "Modernícense, democratícense, adapten su discurso a los nuevos tiempos".

RESPONSABILIDAD

La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha espetado a Lambán que es incapaz de entablar un diálogo con ningún grupo, le ha advertido del "riesgo" de prorrogar "sistemáticamente" los Presupuestos y ha puesto de ejemplo de negociación al Gobierno de España de Mariano Rajoy.

Ha añadido que "usted a menudo confunde responsabilidad con culpa", urgiéndole a presentar y aprobar los Presupuestos y asegurando que "la única culpa" de no haberlos aprobado ya es del Gobierno. "Usted no ha entendido que la política es estar al servicio de los ciudadanos" y con una "sordera sin precedentes" ha avanzado unos Presupuestos que sus socios no aceptan, ha dicho a Lambán. Vaquero ha pedido "lealtad, compromiso y entusiasmo" para impulsar el proyecto logístico de BonÁrea en Épila.

Ha defendido un modelo de gobierno que "planta cara a los desafíos del medio rural" frente al del PSOE, que consiente que haya "aragoneses de primera y de segunda", recalcando que el del PP suele ser "el más votado" y el de Lambán "necesita imponerse para convencer". "¿Qué va a decir a aquellos que no tienen colegios, hospitales?", le ha preguntado.

"Usted no tiene proyecto para Aragón, no sabe qué hacer, es incapaz de entablar un diálogo con nadie", ha continuado la portavoz popular, quien ha preguntado "cuál va a ser el precio que van a tener que pagar los ciudadanos por tener ese modelo de izquierdas, cuántas veces más va a someter a los aragoneses a esta situación".

TEATRO

Pablo Echenique, de Podemos, ha aseverado que "los aragoneses no necesitan más teatro" y ha confiado en que el Ejecutivo "empiece a rectificar" y a "andar ese largo camino que les separa del sí se puede" en lugar de tomar a los aragoneses "como rehenes".

Echenique ha lamentado que Gimeno ha aprobado una Orden de prórroga "mucho más restrictiva que el año anterior", lo que a su juicio equivale a desvelar su estrategia de retrasar la aprobación de los Presupuestos. "Cuando alguien tan dado a los juegos de manos se pone voluntariamente unas esposas hay gato encerrado", ha expresado.

El líder de Podemos Aragón ha pedido a los socialistas que demuestren voluntad política para negociar el Presupuesto "aunque sea un poquito" y garanticen las obras en colegios y hospitales. "Por nosotros no va a ser", ha prometido.

El portavoz del Grupo Socialista, Javier Sada, ha defendido el "giro copernicano" que ha dado el Gobierno de Lambán a las políticas del PP, fruto del acuerdo de la izquierda, desgranando algunas medidas implementadas, como el mantenimiento de algunas escuelas rurales, el pago del IAI sin retraso o la mejora de la atención a la dependencia.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha recordado que "todo el mundo está esperando" que el Gobierno remita el proyecto de ley a las Cortes y ha rechazado que solo la izquierda negocie el Presupuesto, manifestando su preocupación por que desde la publicación del último borrador "no hemos avanzado nada". Ha indicado que Fernando Gimeno "conoce las cuentas", por lo que es "un error" excluirle de la negociación.

La portavoz de Cs, Susana Gaspar, ha dicho que Lambán tiene la responsabilidad de gobernar "y no generar más problemas", alertando de "la deriva en que está instalado su Gobierno", lo que ha atribuido a que está "preso de sus socios" de Podemos, "y cada día que pasa le ponen una nueva condición para el rescate", por lo que hay una situación de "insensatez".

El portavoz de CHA, Gregorio Briz ha señalado que el diálogo del Gobierno PP-PAR de la legislatura pasada fue de "cero pelotero" y ha rechazado la idea de "dar espacio político a la derecha". Ha manifestado que Echenique no quiere la "foto" con Lambán antes de la Asamblea de Vistalegre II.

La diputada de IU, Patricia Luquin ha defendido "un Presupuesto que mire a la izquierda, a la mayoría social" en lugar de los del PP, que se orientaban a "una inmensa minoría", animando a "sentarse a hablar, a trabajar" para "llegar a buen puerto".