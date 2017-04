El exdelegado del Gobierno en Canarias Enrique Hernández Bento deja el PP

Etiquetas

El exdelegado del Gobierno en Canarias Enrique Hernández Bento ha decidido dejar el PP, cuestión de la que ya ha informado al partido, después de no compartir las líneas políticas marcadas por la actual dirección del Partido Popular en el archipiélago, liderado por Asier Antona.

Hernández Bento, que también fue subsecretario de Industria, Energía y Turismo durante la etapa de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria, ha tenido un intenso enfrentamiento con Antona durante el último congreso regional del PP de Canarias, llegando incluso a presentar una denuncia civil por considerar que en dicho congreso se produjeron "irregularidades".

En este sentido, ha afirmado que también se va del partido porque no le parecía correcto estar donde no le quieren. "No me parecía correcto estar donde no me quieran y yo me sienta incómodo", apostilló en declaraciones a la Ser, recogidas por Europa Press.

De todos modos, puntualizó que no abandona la política, añadiendo que está "abierto a propuestas" de otras formaciones aunque negó que haya hablado con Ciudadanos.

Finalmente, al ser cuestionado si en su etapa como subsecretario de Estado recibió alguna información sobre el yacimiento de telurio descubierto en las cercanías de la isla de El Hierro, aseguró que "nunca" le llegó "ninguna información al respecto como subsecretario".