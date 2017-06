El Gobierno critica que el PSOE quiera retirar su apoyo al acuerdo UE-Canadá, que es "enormemente beneficioso"

Etiquetas

El secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, ha criticado este miércoles que el PSOE quiera ahora retirar su apoyo al acuerdo comercial UE-Canadá, conocido como CETA, un acuerdo que considera "enormemente beneficioso" para los ciudadanos y las empresas españolas.

"Me merece muy mala opinión, la verdad, el CETA es un acuerdo estupendo, muy bueno para el crecimiento, el empleo y la inversión, y si la UE no puede hacer un acuerdo con un país como Canadá, que es uno de los que más se parece a nuestros estándares medioambientales y sociales no sé con quién vamos a hacer un acuerdo", ha dicho en declaraciones a los periodistas tras comparecer en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE.

La nueva dirección del PSOE, dirigida por Pedro Sánchez, decidirá el lunes próximo si se abstiene o vota en contra del tratado comercial entre la UE y Canadá, que despierta suspicacias en ciertos sectores de la izquierda al verlo como una amenaza a los servicios públicos frente a una protección excesiva de los inversores.

Hasta la fecha, PP, Ciudadanos y PSOE apoyaban el acuerdo y garantizaban su aprobación, pero los socialistas acaban de virar su posición y retiran su apoyo a este tratado, como ha anunciado la presidenta del partido, Cristina Narbona, en una conversación en la red social Twitter.

Según han explicado fuentes del PSOE a Europa Press, este cambio de posición viene como resultado de las resoluciones aprobadas por el partido en su 39 Congreso Federal del fin de semana pasado. La posición del PSOE sobre el CETA es uno de los asuntos con los que Podemos quiere poner a prueba la voluntad del PSOE de Pedro Sánchez de llegar a acuerdos.