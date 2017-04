El Gobierno ve "antidemocrático" y "pueril" el 'tramabús' de Podemos y lo enmarca en su estrategia "destructiva"

Etiquetas

Santamaría dice en el PP son "bastante más demócratas que el partido morado, que no "respeta" ni "quiere" a las instituciones

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Públicas, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado este martes de "antidemocrático" y "pueril" el autobús de Podemos que circula por Madrid para denunciar la corrupción, con retratos de políticos, empresarios y periodistas. A su entender, el partido morado ha emprendido una "estrategia destructiva" porque "ni quieren, ni comprenden ni respetan" a las instituciones.

"Me parece una iniciativa bastante pueril, pero creo que es el síntoma de lo que es la única estrategia hoy por hoy de Podemos", ha declarado Sáenz de Santamaría, para añadir que al partido de Pablo Iglesias "lo único que le interesa es destruir todas" las instituciones que están "al servicio de la democracia".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la vicepresidenta del Gobierno ha señalado que formaciones populistas como Podemos "lo fían todo a un deterioro constante de las instituciones", una actitud que ha contrapuesto a lo que hacen otros partidos, que lo que buscan es "generar" las instituciones y que sirvan para "dar mejor respuesta a los problemas de los ciudadanos".

SACAR UN AUTOBÚS, UN ESQUEMA "MANIDO"

En este sentido, ha recalcado que Podemos lo que quiere es "deteriorar" esas instituciones para "someterlas" a "voluntad única" del partido, "como en los países en los que triunfa el populismo". "Ésta vez lo ejecutan en un esquema bastante pueril y manido porque no son los primeros que sacan un autobús a la calle", ha enfatizado.

Sáenz de Santamaría ha asegurado que los miembros de Podemos decían antes que "tenían que salir a la calle a hacer escraches y molestar a la gente" porque no estaban en el Parlamento y "ahora" que sí tienen un escaño "vuelven a salir a la calle, que es donde están cómodos y agusto" porque a las instituciones "no las quieren, no las comprenden y no las respetan".

Al ser preguntada si cree que debería circular el 'tramabús', ha indicado que a ella le parece que es un autobús "antidemocrático" pero ha subrayado que si "está dentro de la ley", "eso lo tienen que decir las administraciones correspondientes".

"A un Gobierno le corresponde respetar la ley. Somos bastante más demócratas que el señor Pablo Iglesias y su copiloto, la señora Irene Montero", ha concluido Sáenz de Santamaría.