El Gobierno dice que tras aprobarse los PGE hay "todavía menos razones" para la moción de censura de Podemos

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que desde el primer momento han considerado que no había razones para presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, pero ha recalcado que, después de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), hay "todavía menos razones políticas" para esa iniciativa de Podemos. A su entender, sacar adelante las cuentas públicas es un "significativo hito político".

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, ha señalado que Gobierno "respeta la legitimidad" del partido de Pablo Iglesias para presentar una moción de censura, si bien ha subrayado que esa formación es "como el Guadiana" porque "un día" ofrece al PSOE retirarla si registra una propia y "otro día" Compromís le pide aplazarla. "Vamos a ver cómo llegamos al día 13, porque no sé como vamos a llegar", ha exclamado.

Dicho esto, Méndez de Vigo ha explicado que, aunque se llama moción de censura constructiva, "es en realidad una sesión de investidura" porque el Pleno del Congreso acogerá el día 13 de junio un un debate para ver si el candidato Pablo Iglesias "tiene votos suficientes para ser presidente del Gobierno".

"Si obtuviera la mayoría absoluta sería automáticamente elegido presidente del Gobierno. Por tanto, no es tanto un debate de censura al Gobierno sino de investidura. Y estamos expectantes ante ese debate porque permitirá saber a todos los españoles cuáles son las propuestas que tiene para España el señor Iglesias Turrión", ha afirmado, para agregar que estos meses "solo se han visto posturas del 'no'".

Por eso, Méndez de Vigo ha reiterado que está "bien" que se celebre este debate en el Pleno del Congreso y se "clarifique", de forma que se vea lo que ofrece Podemos para España. "Pero insisto, el examen es para Iglesias Turrión y el resultado será el resultado del señor Iglesias Turrión", ha advertido.

Eso sí, el ministro cree que tras la aprobación de las cuentas públicas, con el apoyo de "siete partidos", esa moción de censura está menos justificada. "El Gobierno entendía que no había razones políticas que la justificaran, pero después de la aprobación de los PGE esta semana cree que hay todavía menos razones políticas para esta moción de censura", ha proclamado.

Fuentes del Ejecutivo señalan que aún no se ha decidido qué perfil dará el Gobierno a esta iniciativa de Podemos, máxime cuando según sostienen, la Mesa de la Cámara Baja aún no ha decidido el formato de ese debate. Por tanto, está por ver si Mariano Rajoy sube o no a la tribuna del Congreso para responder a Iglesias, deja ese papel a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o incluso suben ambos.

APROBAR LOS PGE, UN "HITO POLÍTICO"

El portavoz del Gobierno ha indicado que la aprobación de los PGE constituye un "significativo hito político" y es la "constatación de que es posible articular en el Parlamento mayorías políticas para llegar a los acuerdos necesarios que permitan resolver los problemas de los españoles". Es más, ha dicho que "afianza y fortalece la estabilidad política" porque la legislatura del diálogo se "decanta por el camino del acuerdo y la cooperación política".

"Por lo tanto, gana el el realismo, la moderación, el espíritu reformista y la política de tender puentes, la política de tender la mano y la centralidad política. Y pierden los que defienden políticas de confrontación centradas en intentar erosionar al adversario o en bloquear y dilatar las soluciones que necesitan los ciudadanos", ha dicho, para subrayar que se ha demostrado que Rajoy tiene "iniciativa política" y "capacidad" para llegar a acuerdos.

Según el ministro, es "importante" que se impongan esta dinámica positiva porque había en la sociedad un "cansancio de pesimismo, de agoreros y de los especialistas en políticas estériles sobre cuestiones menores y accesorias". "Por tanto, esta estabilidad va a otorgar equilibrio y solidez a la situación política y reafirmar los valores de confianza, seguridad y certidumbre", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que la aprobación de los PGE abre un horizonte para dar respuesta a los retos planteados y se consolida la percepción de estar ante una "legislatura larga". Según ha agregado, España es visto ahora como un país "más fuerte" y "relevante, serio y solvente" que cumple sus compromisos y en el que se puede confiar.