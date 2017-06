El Gobierno ve de "ciencia ficción" un acuerdo para echar a Rajoy y cree que Iglesias busca no hablar de su "suspenso"

Etiquetas

Méndez de Vigo dice que en la moción de censura ha perdido "la polarización y la crispación" y ha ganado la "moderación"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este viernes que los gestos del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con el PSOE son "maniobras de distracción" y "piruetas" para que no se hable de su "suspenso" y su "fracaso" en la moción de censura a Mariano Rajoy celebrada esta semana en el Congreso. Además, ha calificado de "ciencia ficción" un posible acuerdo entre PSOE, Podemos y Ciudadanos para desbancar al Ejecutivo del PP.

Así se ha pronunciado Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntado si al Gobierno le inquieta los gestos entre PSOE y Podemos ante la posibilidad de que la oposición marque la agenda parlamentaria para derogar las principales reformas impulsadas por el Gobierno del PP.

Méndez de Vigo ha señalado que Iglesias, que ha suspendido "de forma muy notable" el examen de la moción de censura, tiene "habilidad retórica" para que "no se hable de ese suspenso" y se ha "inventado otras cosas", en alusión a la posibilidad de plantear una nueva moción más adelante con los socialistas para desbancar al PP.

LAS MATEMÁTICAS "MANDAN" Y NO DAN

"Pero creo que no hay mucho más. Las matemáticas en estas cuestiones también mandan", ha dicho el ministro, que ha añadido que pretender sumar a Ciudadanos es algo que le parece de "ciencia ficción". "No me lo imagino y menos tras la intervención de Iglesias Turrión en el Pleno del Congreso descalificando al presidente de Ciudadanos en términos personales", ha resaltado.

Según ha insistido, se trata de una "maniobra de distracción" y de "piruetas" para no "hablar del fracaso del señor Iglesias Turrión" esta semana en el Congreso, buscando crear "otras expectativas". "Pasar de la triple A como el señor Iglesias nos denominaba al tripartito, tiene bastante imaginación", ha manifestado.

Tampoco ve viable la opción de que PSOE pueda contar con ERC porque "lo único que quiere es el referéndum de autodeterminación y separarse de España". De hecho, ha destacado las declaraciones del portavoz socialista, José Luis Ábalos, con una posición "muy clara" ante el desafío soberanista que promueve el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Por eso, Méndez de Vigo ha dicho que no ve "posible" esos pactos, que, además, no sería algo "bueno para España" ni "preocupa nada" al Gobierno esos gestos entre Podemos y PSOE. "Al Gobierno lo que le ocupa es el bienestar de los españoles, seguir la senda de crecimiento y creación de empleo y que se aprueben los Presupuestos y el teche gasto", ha apostillado. A su entender, este debate evidencia que mientras que el Ejecutivo está "ocupado trabajando", el Gobierno tiene "mucho tiempo libre".

Ante la negociación del techo de gasto que el Gobierno quiere aprobar a mediados de julio, Méndez de Vigo ha señalado que el Ejecutivo hablará con todos los grupos, incluido el PSOE. Tras asegurar que han respetado el proceso interno de los socialistas, ha asegurado que "lo lógico" es que cuando ese partido celebre este fin de semana su congreso, se abra el diálogo con el principal grupo de la oposición. HA PERDIDO LA POLARIZACIÓN Y LA CRISPACIÓN

El portavoz del Gobierno ha saludado el resultado del debate de la moción de censura, que era una iniciativa "de diseño" y que "no tenía sentido" con un Gobierno que lleva solo siete meses. Además, ha dicho que el debate demostró que Iglesias carecía de un programa "realista, rigurosos, factible y responsable".

A su entender, la conclusión es que en ese debate ha perdido la "polarización y la crispación", y ha ganado el modelo de "cooperación política basada en el realismo y la responsabilidad". Es más, ha subrayado que ha perdido la "inseguridad, la desconfianza y la incertidumbre" y los que quieren "cuanto peor, mejor" y que se "regodean en la España negra".

Por el contrario, ha dicho que ha ganado la "confianza, la estabilidad y la certidumbre", y los que tienen una visión "realista de los problemas y una visión esperanzadora" del país. "Gana la moderación, la templanza y la mesura y pierden los radicalismos y los tremendistas", ha enfatizado.